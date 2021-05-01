Несколько беременных женщин, инфицированных Covid-19, потеряли детей

В течение пяти месяцев, пока Карлис Раценис возглавлял отделение Covid-19 в больнице Страдиня, там лечились три беременные женщины. Все они потеряли своих нерожденных детей.

Сам Карлис Раценис объясняет, что эти женщины, находившеся на третьем триместре беременности, не имели других значительных факторов риска. Они были госпитализированы, лечились от инфекции Covid-19. Течение болезни было очень разным - иногда более тяжелым, иногда более легким, и после того, как с инфекцией было покончено, ребенок очень быстро умирал. Врачи не могли объяснить случившееся, ведь до этого с детьми все было нормально.

Руководитель Центра перинатальной помощи больницы Страдиня Майра Янсоне поясняет, что таких случаев уже больше: четыре с неблагоприятным или почти неблагоприятным исходом, когда вскоре после заражения Covid-19 наступала смерть ребенка.

В настоящее время доказано, что Covid-19 связан как с преждевременным прерыванием беременности, так и с выкидышами, а также с преждевременными родами. К сожалению, были и случаи, когда дети рождались уже мертвыми.

Если мать болеет сама, у нее чаще всего повышается температура и поражаются легкие, из-за чего у ребенка может возникнуть кислородное голодание. Второй неблагоприятный фактор - повышенный риск тромбоза. В плаценте может возникнуть тромбоз, что также может привести к гибели плода.

Научная литература по таким случаям скупа. Иварс Мелдерс, заведующий отделением патологии Детской клинической больницы, также подчеркивает, что таких случаев слишком мало, чтобы можно было делать общие выводы. 19

В Латвии исследования материалов вскрытия все еще продолжаются, поэтому пока рано говорить о том, что смерть младенцев была вызвана Covid-19 или осложнениями после него. Причиной смерти ребенка на этом этапе развития может быть ряд других причин.

В Рижском роддоме были созданы отдельные родильные комнаты, операционная и палаты интенсивной терапии новорожденных для беременных, инфицированных Covid-19. Пока что там родили 45 женщин, и с детьми все хорошо.

Младенцев не разлучают с матерями, инфицированными Covid-19, но при уходе за ними рекомендуют использовать маску. 19

В Великобритании было проведено обширное исследование вакцинированных беременных женщин. Карлис Раценис объясняет, что эти женщины были привиты Pfizer и Moderna. После вакцинации у 300 000 беременных женщин не было серьезных побочных эффектов.