Вс, 2.05.2021
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Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка

Сегодня православные всего мира отмечают Пасху. Митрополит всея Латвии обратился к людям

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Глава Латвийской православной церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил православных с Пасхой, призвав людей не предаваться унынию и помнить о ближних.

"Пасха Христова - победа Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа над смертью, утверждение жизни и светлой радости; праздник соединения людей с Богом. Невозможно умолчать, чтобы не приветствовать друг друга в мире и любви, как не радоваться, не торжествовать нам в память такого величайшего события", - пишет митрополит в пасхальном послании.

"Наше Пасхальное торжество - это просвещение верою и добрыми делами. Наш праздник - быть со Христом и любить Его - любить и ближних. Господь и Спаситель наш Иисус Христос завещал нам: "Мир Мой даю Вам… любите друг друга"", - напоминает он верующим.

Также митрополит православной церкви призвал не предаваться унынию, как бы трудно не было нам сегодня, и видеть надежду, которую несет с собой Воскресение Христа.

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