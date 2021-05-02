Еще 32 000 записавшихся на прививку могут зарегистрироваться на конкретное время

30 апреля выбор места и времени вакцинации был открыт для 40 222 человек, записавшихся на прививку в феврале.

Чтобы выбрать место и время вакцинации, нужно:

зайти на сайт manavakcina.lv

и выбрать любое ближайшее место вакцинации, где открыто время вакцинации или запись.

Количество этих мест со временем будет увеличиваться.

На следующие три недели можно выбрать более 24 000 записей на прививку по всей Латвии.

Количество записей зависит от количества имеющихся вакцин.

Возможность выбора места и времени вакцинации уже предоставлена людям из открытых приоритетных групп.