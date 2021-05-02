Вс, 2.05.2021
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Самые сексуальные девушки из UFC выйдут на бой на голых кулаках. Кто они?

Если верить популярному ресурсу MMA Fighting, уже этим летом нас ждет бой на голых кулаках двух красоток из MMA - Пэйдж Ванзант и Рэйчел Остович, пишет Sport24. Чем известны эти девушки, и как складывались карьеры обеих из них?

Пэйдж Ванзант

В свое время Пэйдж Ванзант считалась очень перспективной в UFC. Однако, после поражения будущей чемпионке Роуз Намаюнас она взяла паузу в карьере. Спустя некоторое время девушка получила приглашение на ТВ-шоу "Танцы со звездами", благодаря участию в котором вывела свою популярность на новый уровень.

Карьера Пэйдж в UFC отошла на второй план. После этого последовали кулинарное ТВ-шоу и операция по увеличению груди. Именно тогда стало ясно, что Ванзант стала самой медийной девушкой-бойцом ММА, а счет подписчиков ее Instagram пошел на миллионы.

Рэйчел Остович

Примерно тогда же в UFC начала свою карьеру Рэйчел Остович - эта девушка-боец с модельной фигурой привлекала внимание к своим боям, несмотря на то, что редко выходила из них победительницей.

Идея свести двух девушек на ринге напрашивалась сама собой, и матчмейкеры спортивной организации UFC ее реализовали. Негласно бой двух красавиц преподносился, как противостояние двух самых сексуальных девушек из ММА.

Тогда бой решился в пользу Ванзант, после чего Пэйдж снова взяла паузу - рекламные контракты и популярность приносили девушке гораздо больше денег, чем UFC, да и работа была куда более безопасной.

Летом 2020-го Ванзант окончила свои отношения с UFC и стала свободным агентом. Однако, продолжалось это недолго - спустя несколько месяцев Bare Knuckle FC, лига кулачных боев, объявила о подписании с ней договора.

Пэйдж в одно мгновение стала самой большой звездой лиги. Несмотря на поражение в первом бою, девушка осталась довольна переходом в иной, более брутальный вид спорта, особенно учитывая ее первый гонорар - он был почти в 10 раз больше тех денег, что она получала в UFC.

Той же дорожкой пошла и Остович. В конце 2020-го она была официально уволена из лучшей ММА-организации в мире. Главная причина - три поражения подряд. Однако долго сидеть без дела Рэйчел не пришлось - Bare Knuckle FC подписала контракт и с ней.

Если верить популярному ресурсу MMA Fighting, Ванзант станет следующей соперницей Остович. Но теперь все пройдет по-другому. Бой пройдет не по правилам ММА, в котором Пэйдж, применив болевой прием, оказалась сильнее, а на голых кулаках. По планам, девушки подерутся уже этим летом.

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