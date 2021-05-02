Самые сексуальные девушки из UFC выйдут на бой на голых кулаках. Кто они?

Пэйдж Ванзант

В свое время Пэйдж Ванзант считалась очень перспективной в UFC. Однако, после поражения будущей чемпионке Роуз Намаюнас она взяла паузу в карьере. Спустя некоторое время девушка получила приглашение на ТВ-шоу "Танцы со звездами", благодаря участию в котором вывела свою популярность на новый уровень.

Карьера Пэйдж в UFC отошла на второй план. После этого последовали кулинарное ТВ-шоу и операция по увеличению груди. Именно тогда стало ясно, что Ванзант стала самой медийной девушкой-бойцом ММА, а счет подписчиков ее Instagram пошел на миллионы.

Рэйчел Остович

Примерно тогда же в UFC начала свою карьеру Рэйчел Остович - эта девушка-боец с модельной фигурой привлекала внимание к своим боям, несмотря на то, что редко выходила из них победительницей.

Идея свести двух девушек на ринге напрашивалась сама собой, и матчмейкеры спортивной организации UFC ее реализовали. Негласно бой двух красавиц преподносился, как противостояние двух самых сексуальных девушек из ММА.

Тогда бой решился в пользу Ванзант, после чего Пэйдж снова взяла паузу - рекламные контракты и популярность приносили девушке гораздо больше денег, чем UFC, да и работа была куда более безопасной.

Летом 2020-го Ванзант окончила свои отношения с UFC и стала свободным агентом. Однако, продолжалось это недолго - спустя несколько месяцев Bare Knuckle FC, лига кулачных боев, объявила о подписании с ней договора.

Пэйдж в одно мгновение стала самой большой звездой лиги. Несмотря на поражение в первом бою, девушка осталась довольна переходом в иной, более брутальный вид спорта, особенно учитывая ее первый гонорар - он был почти в 10 раз больше тех денег, что она получала в UFC.

Той же дорожкой пошла и Остович. В конце 2020-го она была официально уволена из лучшей ММА-организации в мире. Главная причина - три поражения подряд. Однако долго сидеть без дела Рэйчел не пришлось - Bare Knuckle FC подписала контракт и с ней.