Видео ⟩ Леонид Агутин о песне "Я маленький" и строчке "мне так надоела эта власть"

Ирина Шихман поинтересовалась у Леонида Агутина, против чего он протестовал в свои 20 лет. Агутин рассказал, что он тогда только вернулся из армии.

"Был раз, что вернулся целым и здоровым. Восстановился в институте на режиссерский... Жрать было нечего вообще в стране, была ужасно непонятная ситуация со всем, непонятно было, кем я буду. У меня была стипендия 40 рублей, и на нее почти ничего нельзя было купить за месяц. Я жил в основном в общежитии, мы ходили с друзьями друг к другу, пели песни, ставили сценки. На черный хлеб сбрасывали пепел, размазывали - получалось по вкусу как яичница. Для организма это не вредно, зола даже полезна", - вспоминает Агутин.

Артист объяснил, что протест тогда был против государственной эстрады: сама его музыка, подход к текстам, приемы. "Нам казалось, что мы изобретаем способ письма... Тогда этого не очень много было вокруг... Многие аранжировки мои из 90-х годов будут очень прогрессивно звучать", - отмечает он.

Ирина Шихман вспомнила песню Агутина "Я маленький". В ней Агутин поет: "Я маленький, а я маленький, я не лезу в эту вашу грязь. А я маленький, я маленький, мне так надоела эта власть взрослых людей".

"Власть взрослых людей, да. Я не имел в виду политическую власть - я пел о том, что вы нам рассказываете, что нужно делать. Это обычный протест молодых людей вне зависимости от политической какой-то власти в данное время. Это было, есть и будет. Проблема: отцы и дети", - объяснил он.

Однажды ему позвонил Сергей Супонев и сказал, что хочет снять на эту песню клип. Агутин вспоминает, что был невероятно счастлив.

"У меня были первые шаги... Я пришел в студию, там поставили какие-то барабаны. Включили фонограмму, я под нее поплясал. А увидел я ее уже только по телевидению".

На экране песню "Я маленький", которую он спел в студии смонтировали с протестами и манифестациями с нынешним флагом России. Леонид Агутин, объяснил, что у него есть много коллег-артистов, которые "монетизируют свою гражданскую позицию".

"Я изначально другое монетизирую, извините меня, за это циничное слово, любовь, романтику и общую жизненную философию", - заметил он.

Агутин пояснил, что к нему приходят люди с разными мнениями и он не хочет кого-либо раздражать своим мнением, хотя оно у него есть.