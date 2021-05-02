За сутки выявлено 380 новых случаев Covid-19, положительным был каждый десятый тест

Умерли пять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за время пандемии в Латвии скончались 2144 больных Covid-19.

В пятницу было сделано 3578 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 10,6%. В последний раз такая высокая доля положительных тестов была 4 января, правда, тогда количество тестов было значительно меньше.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 119 750 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей продолжает расти, за прошедшие сутки он увеличился с 438,9 до 441,2 случая.

За прошедшие сутки госпитализировано 46 пациентов с Covid-19, выписано 13 человек, а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось с 608 до 631,

свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 состояние 550 человек характеризуется как среднетяжелое, 81 - как тяжелое, что составляет 13% всех госпитализированных.