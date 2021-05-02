Вакцина не убежит! Минздрав призывает людей не приходить в центры вакцинации слишком рано
Во избежание очередей Минздрав просит людей прибывать в центры вакцинации от Covid-19 не ранее чем за 10-15 минут до назначенного времени.
Во избежание очередей Минздрав просит людей прибывать в центры вакцинации от Covid-19 не ранее чем за 10-15 минут до назначенного времени.
Вакцинация будет продолжена сегодня в Риге, в холле на Кипсале, в Валмиере и Резекне. Вакцинация от Covid-19 сегодня проводится только тем жителям, которые ранее выбрали эти места и время на сайте manavakcina.lv.
Людей, которые придут на прививку в последующие дни, просят прибывать на место вакцинации не ранее чем за 10-15 минут.
Постепенно все центры вакцинации проверяют свою готовность, и в эти выходные вакцинация впервые проводится в центрах вакцинации в Тукумсе, Кулдиге, Алуксне, Кекаве и Саласпилсе. Вчера вакцинация проводилась в 11 городах Латвии.
Сегодня вакцинация проводится людям из всех открытых приоритетных групп, а также тем, кто записался на прививку в феврале на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989.
Вчера образование очередей у центров вакцинации было связано с техническими проблемами и очень своевременным прибытием людей.