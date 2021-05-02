Вс, 2.05.2021
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Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка

За минувшие сутки в Литве выявлено 949 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 174

Pärnumaale lisandus ööpäevaga 21 nakatunut. ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Литве выявлено 949 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек, сообщает Департамент статистики страны. В Эстонии обнаружено 174 новых случая.

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 249 680 случаев Covid-19.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3114 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 174, то есть 5,6% от общего количества тестов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 380,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,4% от общего количества сделанных тестов.

В Эстонии от Covid-19 вакцинированы 338 090 человек, две дозы вакцины получили 124 413 человек.

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