За минувшие сутки в Литве выявлено 949 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 174

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 249 680 случаев Covid-19.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3114 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 174, то есть 5,6% от общего количества тестов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 380,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,4% от общего количества сделанных тестов.