Видео ⟩ Сергей Лазарев о конфликте с Лободой: "Я вступился за Ани Лорак и Полину Гагарину"

Сергей объяснил, что канал Муз-ТВ пригласил его выступить на премии с номером для "Евровидения". Артист изначально указывал, что это технически сложный номер. В итоге в день репетиции ему сообщили, что все-таки декорации для выступления не помещаются на сцене. Это не понравилось Лазареву, ведь это было предложение не его, а премии. Он провел в зале восемь часов, ждал своей очереди, но репетиция не состоялась.

В тот вечер Светлане Лободе позволили исполнить большую программу из целых шести песен, а ему не дали спеть даже одну. Его возмутило то, что режиссер премии не совсем справедливо уделяет время разным артистам. Ему стало обидно за коллег.

Лазарев подчеркнул, что не имел претензий конкретно к Светлане Лободе. Слухи о том, что он подговаривал коллег демонстративно уйти с ее номеров, Сергей назвал бредом. Недовольство певца касалось только решения организаторов, которые не уделили должного внимания всем артистам.

"Я вступился за коллег, за Ани Лорак и Полину Гагарину. Что за бенефис певицы Светланы Лободы?" - отметил Сергей.

Ранее в интервью Ксении Собчак Светлана говорила, что обиделась на Сергея. Лазарев указал, что конфликта нет и они давно об этом поговорили.

"Я люблю и уважаю Свету как артистку. Она делает классный музыкальный продукт", - подытожил он.