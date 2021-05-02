Вс, 2.05.2021
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Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка

Ведущую "Ревизорро" Ксению Милас отстранили от съемок. Ее подозревают в нападении с ножом на знакомую

Телеканал "Пятница!" временно отстранил от эфиров ведущую программы "Ревизорро" Ксению Милас, которая известна по проекту "Пацанки". Ранее СМИ сообщили, что на частной вечеринке 1 мая Милас нанесла нексколько ударов ножом своей знакомой Марине Ефименко. Об этом пишет "Медуза". 

Пострадавшая была госпитализирована.

Все произошло в квартире диджея Яны Бородиной. Telegram-канал Life Shot передает слова очевидцев, живущих по соседству. Они отмечают, что Яна и ее подруги всегда были тихими. Скандалов соседи никогда не слышали. После инцидента раненная девушка осталась жива и ее отвезли в больницу. Врач сказал женщинам, что состояние Марины не тяжелое.

На данный момент нет официальных комментариев от полиции.

Гендиректор канала "Пятница!" Николай Картозия в комментарию изданию Super.ru отметил, что и они шокированы произошедшим. Он уверен, что следствие во всем разберется. 

"Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке", - сказал он. 

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