Ведущую "Ревизорро" Ксению Милас отстранили от съемок. Ее подозревают в нападении с ножом на знакомую

Пострадавшая была госпитализирована.

Все произошло в квартире диджея Яны Бородиной. Telegram-канал Life Shot передает слова очевидцев, живущих по соседству. Они отмечают, что Яна и ее подруги всегда были тихими. Скандалов соседи никогда не слышали. После инцидента раненная девушка осталась жива и ее отвезли в больницу. Врач сказал женщинам, что состояние Марины не тяжелое.

На данный момент нет официальных комментариев от полиции.

Гендиректор канала "Пятница!" Николай Картозия в комментарию изданию Super.ru отметил, что и они шокированы произошедшим. Он уверен, что следствие во всем разберется.