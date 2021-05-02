Вс, 2.05.2021
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ФОТО ⟩ Автоколонна из 40 машин. В Эстонии друзья и родственники почтили память 28-летнего погибшего в ДТП

28-летний житель Эстонии трагически погиб в результате серьезной аварии на прошлой неделе. Через несколько дней после ДТП на месте происшествия в честь погибшего собралось около 100 человек, сообщает газета Jarva Teataja.

Погибший был техническим энтузиастом и членом местного автомобильного клуба. В честь погибшего члены клуба организовали поминальную поездку.

По словам очевидца, 29 апреля на месте происшествия собралось около 100 человек и 40 автомобилей. Транспортные средства были припаркованы вдоль обочины дороги с включенным аварийным освещением напротив места аварии.

Друзья и родственники покойного зажгли свечи.

25 апреля в районе Ервы, Эстония, недалеко от села Кола, произошла трагическая авария, в результате которой погиб 28-летний мужчина.

Полиция поучила вызов на место происшествия около 11 часов.

"Предварительная информация свидетельствует о том, что машина ехала из Раплы в Тири. Машиной управлял 28-летний мужчина. На повороте в Мурак машина съехала с дороги и остановилась в лесу. Водитель машины погиб на месте аварии", - сказал лейтенант Эйго Эйнассо из отдела полиции Пайде.

Водитель был пристегнут ремнем безопасности, но дорожное покрытие было мокрым. Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.

Свидетель происшествия указал, что машина двигалась с очень высокой скоростью.

Очевидец также отметил, что после сильного удара несколько частей автомобиля оказались на деревьях высотой от восьми до девяти метров.

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