Видео ⟩ Астронавты первой миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю

В ночь на воскресенье, 2 мая космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX отстыковался от МКС и, спустя шесть с половиной часов, совершил посадку в Мексиканском заливе недалеко от побережья Флориды.

Капсула с четырьмя астронавтами приводнилась в 09:57 по рижскому (в 02:57 по времени восточного побережья в США), после чего ее подняли на борт поисково-спасательного судна.

На YouTube-канале NASA велась прямая трансляция посадки. Это первая ночная посадка космического корабля из США со времен восьмой миссии Apollo в конце 1968 года.

Видео: посадка Crew Dragon-1

В этой миссии участвовали три американских астронавта - Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер, с ними вместе был астронавт из Японии Соити Ногути. Экипаж корабля прибыл на МКС в ноябре 2020 года - на станции он провел полгода.