Видео ⟩ Астронавты первой миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю
Американская компания Илона Маска SpaceX успешно завершила свою первую регулярную миссию к Международной космической станции (МКС) в рамках контракта с NASA, пишет "Медуза".
Американская компания Илона Маска SpaceX успешно завершила свою первую регулярную миссию к Международной космической станции (МКС) в рамках контракта с NASA, пишет "Медуза".
В ночь на воскресенье, 2 мая космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX отстыковался от МКС и, спустя шесть с половиной часов, совершил посадку в Мексиканском заливе недалеко от побережья Флориды.
Капсула с четырьмя астронавтами приводнилась в 09:57 по рижскому (в 02:57 по времени восточного побережья в США), после чего ее подняли на борт поисково-спасательного судна.
На YouTube-канале NASA велась прямая трансляция посадки. Это первая ночная посадка космического корабля из США со времен восьмой миссии Apollo в конце 1968 года.
Видео: посадка Crew Dragon-1
Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT— SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021
В этой миссии участвовали три американских астронавта - Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер, с ними вместе был астронавт из Японии Соити Ногути. Экипаж корабля прибыл на МКС в ноябре 2020 года - на станции он провел полгода.
24 апреля этого года к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль от SpaceX - Crew Dragon-2, на борту которого находились астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также Томас Песке - астронавт Европейского космического агентства и Акихико Хосидэ - астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований. На станции они также проведут около полугода.