Фото ⟩ airBaltic получила свой 26-й самолет Airbus A220-300. Он производит в четыре раза меньше шума

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "В этом году airBaltic предлагает 96 маршрутов из стран Балтии, тем самым укрепляя свои позиции как ведущей авиакомпании в регионе. Мы видим, что по мере роста объемов вакцинации в Европе спрос на полеты с целью отдыха увеличивается. Поэтому, чтобы поддержать наш возврат к прибыли и росту в будущем, мы планируем, что в нашем флоте до конца 2021 года будет 32 самолета Airbus A220-300".

ФОТО: Пресс-фото

С мая 2020 года airBaltic выполняет все полеты только на самолетах Airbus A220-300. Это упрощает содержание флота и обеспечивает дополнительные преимущества от эффективности самолетов.

Показатели работы Airbus A220-300 превысили ожидания авиакомпании по общей производительности, экономии горючего и удобствам для пассажиров и работников. Новый самолет гарантирует превосходный полет и такие удобства для пассажиров, как:

более широкие кресла,

большие иллюминаторы,

больше места для ручной клади в салоне,

улучшенные туалеты и другие усовершенствования.

ФОТО: Пресс-фото

Airbus A220-300 оснащен высококачественной системой фильтрации воздуха с высокоэффективным воздушным фильтром для твердых частиц (HEPA), который обеспечивает лучший доступный в настоящее время уровень фильтрации рециркулируемого воздуха в кабине уже с момента посадки пассажиров, в течение всего полета и до высадки. Воздух в кабине самолета тщательно контролируется и рециркулируется так часто, чтобы обеспечить полную замену воздуха 20-30 раз в час.

Новый самолет также значительно тише – он производит в четыре раза меньше шума. Кроме того, в настоящее время это один из самых "зеленых" самолетов в мире, потому что Airbus A220-300 является первым летательным аппаратом с полностью прозрачной декларацией воздействия на окружающую среду его жизненного цикла, способствуя уменьшению выбросов CO2 и NOX соответственно на 20% и 50%.