В Италии впервые за 10 лет сменился чемпион страны по футболу
Миланский "Интер" стал чемпионом Италии по футболу после того, как "Аталанта" не смогла победить "Сассуоло".
Миланский "Интер" стал чемпионом Италии по футболу после того, как "Аталанта" не смогла победить "Сассуоло".
Главные конкуренты "Интера" за четыре тура до завершения сезона сыграли вничью с "Сассуоло" (1:1) и потеряли математические шансы на чемпионство. "Аталанта" после 34 туров набрала 69 очков, в то время как лидирующий "Интер" имеет в своём активе 82 очка.
"Интер" прервал гегемонию туринского "Ювентуса", который становился чемпионом Италии на протяжении девяти предыдущих сезонов. В 2011 году чемпионом Италии стал "Милан", а затем "Ювентус" захватил тотальное лидерство в Серии А.
В последний раз "нерадзурри" побеждали в Серии А в сезоне-2009/10. "Интер" стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории и обогнал по этому показателю "Милан", который побеждал 18 раз.
Отметим, что главный наставник "Интера" Антонио Конте привёл к чемпионству третий клуб в тренерской карьере. До этого под его руководством национальные чемпионаты выигрывали "Ювентус" (2012, 2013, 2014) и "Челси" (2017).