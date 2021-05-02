В Италии впервые за 10 лет сменился чемпион страны по футболу

Главные конкуренты "Интера" за четыре тура до завершения сезона сыграли вничью с "Сассуоло" (1:1) и потеряли математические шансы на чемпионство. "Аталанта" после 34 туров набрала 69 очков, в то время как лидирующий "Интер" имеет в своём активе 82 очка.

"Интер" прервал гегемонию туринского "Ювентуса", который становился чемпионом Италии на протяжении девяти предыдущих сезонов. В 2011 году чемпионом Италии стал "Милан", а затем "Ювентус" захватил тотальное лидерство в Серии А.

В последний раз "нерадзурри" побеждали в Серии А в сезоне-2009/10. "Интер" стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории и обогнал по этому показателю "Милан", который побеждал 18 раз.