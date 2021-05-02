"Зенит" разгромил "Локомотив" и стал чемпионом России в третий раз подряд

Матч проходил на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге и завершился разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

В первом тайме "Зенит" забил в ворота "Локомотива" три безответных гола. Счёт в матче открыл Артём Дзюба, а затем два мяча в ворота "железнодорожников" отправил Сердар Азмун. В начале второго тайма Азмун оформил хет-трик, а чуть позже Дзюба записал на свой счёт дубль. "Локомотив" отыграл один гол усилиями Франсуа Камано, но последнее слово всё равно осталось за "Зенитом" - голом отметился Малком.

Благодаря этой победе "Зенит" в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшим пресделователем "Зенита" является "Локомотив" (52 очка), который потерял даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.

Отметим, что это третье подряд чемпионство для "Зенита" под руководством главного тренера Сергея Семака, который стал 8-кратным чемпионом России - 5 раз как игрок, уже 3 - как тренер.