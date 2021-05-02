Латвийский футболист Владислав Гутковскис завоевал Кубок Польши

В финале Кубка Польши "Ракув" обыграл "Арку" из Гдыни со счётом 2:1.

Счёт в матче на 57-й минуте открыл игрок "Арки" Матеуш Жебровски и вплоть до 81-й минуты команда из Гдыни вела в счёте. Затем испанец Иви Лопес восстановил равновесие на табло, а на 89-й минуте словенец Давид Тиянич принёс победу "Ракуву".

Латвийский форвард Владислав Гутковскис появился на поле с первых минут, но был заменён на 68-й минуте матча.

Отметим, что Гутковскис не только стал обладателем Кубка Польши, но и лучшим бомбардиром турнира - на его счету 5 голов. В полуфинальном матче против "Краковии" именно его гол на 89-й минуте помог команде выйти в следующий раунд.

Гутковскис стал вторым латвийским футболистом, которому удалось завоевать Кубок Польши - в 2017 году вместе с "Аркой" этого добился вратарь Павел Штейнбор.

"Ракув" впервые в своей истории завоевал Кубок Польши.