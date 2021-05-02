Вс, 2.05.2021
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Латвийский футболист Владислав Гутковскис завоевал Кубок Польши

Владислав Гутковскис ФОТО: rakow.com

Нападающий сборной Латвии Владислав Гутковскис стал обладателем Кубка Польши в составе команды "Ракув" из Ченстоховы.

В финале Кубка Польши "Ракув" обыграл "Арку" из Гдыни со счётом 2:1.

Счёт в матче на 57-й минуте открыл игрок "Арки" Матеуш Жебровски и вплоть до 81-й минуты команда из Гдыни вела в счёте. Затем испанец Иви Лопес восстановил равновесие на табло, а на 89-й минуте словенец Давид Тиянич принёс победу "Ракуву".

Латвийский форвард Владислав Гутковскис появился на поле с первых минут, но был заменён на 68-й минуте матча.

Отметим, что Гутковскис не только стал обладателем Кубка Польши, но и лучшим бомбардиром турнира - на его счету 5 голов. В полуфинальном матче против "Краковии" именно его гол на 89-й минуте помог команде выйти в следующий раунд.

Гутковскис стал вторым латвийским футболистом, которому удалось завоевать Кубок Польши - в 2017 году вместе с "Аркой" этого добился вратарь Павел Штейнбор.

"Ракув" впервые в своей истории завоевал Кубок Польши.

Отметим, что клуб из Ченстоховы спустя 21 год вернулся в высшую лигу чемпионата Польши (Ekstraklasa) в сезоне-2019/20. В текущем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице (50 очков), уступая лишь клубам "Погонь" (51 очко) и "Легия" (60 очков).

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