Латвийский футболист Владислав Гутковскис завоевал Кубок Польши
Нападающий сборной Латвии Владислав Гутковскис стал обладателем Кубка Польши в составе команды "Ракув" из Ченстоховы.
Нападающий сборной Латвии Владислав Гутковскис стал обладателем Кубка Польши в составе команды "Ракув" из Ченстоховы.
В финале Кубка Польши "Ракув" обыграл "Арку" из Гдыни со счётом 2:1.
Счёт в матче на 57-й минуте открыл игрок "Арки" Матеуш Жебровски и вплоть до 81-й минуты команда из Гдыни вела в счёте. Затем испанец Иви Лопес восстановил равновесие на табло, а на 89-й минуте словенец Давид Тиянич принёс победу "Ракуву".
Латвийский форвард Владислав Гутковскис появился на поле с первых минут, но был заменён на 68-й минуте матча.
Отметим, что Гутковскис не только стал обладателем Кубка Польши, но и лучшим бомбардиром турнира - на его счету 5 голов. В полуфинальном матче против "Краковии" именно его гол на 89-й минуте помог команде выйти в следующий раунд.
Гутковскис стал вторым латвийским футболистом, которому удалось завоевать Кубок Польши - в 2017 году вместе с "Аркой" этого добился вратарь Павел Штейнбор.
Отметим, что клуб из Ченстоховы спустя 21 год вернулся в высшую лигу чемпионата Польши (Ekstraklasa) в сезоне-2019/20. В текущем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице (50 очков), уступая лишь клубам "Погонь" (51 очко) и "Легия" (60 очков).