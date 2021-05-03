Пн, 3.05.2021
Когда меня спрашивают, какой был самый страшный звонок - я даже не знаю, что ответить. Я стараюсь их забывать и не думать об этом. Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Василиса Володина - известный российский астролог с огромным опытом и знаниями в своей области. Ее гороскопы всегда точны и полны полезной информации. Прислушайтесь к советам эксперта, чтобы не упустить удачу в предстоящие семь дней.

Овен

У представителей данного знака начинается удачное время для поиска второй половинки. В сфере финансов и работы все может измениться в одночасье. Овнам нужно быть готовыми к внезапным неурядицам и незапланированным тратам. Ближе к концу недели эти люди могут стать слишком восприимчивыми к критике и вспыльчивыми.

Телец

На этой неделе Тельцам предстоит решать много проблем и задач, которые могут выбить их из колеи, заставить потерять много энергии и сил. Это приведет представителей данного знака Зодиака к усталости и может спровоцировать поток негативных мыслей.

4 мая информационные потоки усилятся из-за перехода Меркурия в знак Близнецов. Жизнь Тельцов может круто измениться,

но им нельзя доверять ничему, кроме фактов. На этой неделе многие люди могут распускать слухи и сплетни, которые будут способны направить Тельцов по ложному пути.

Близнецы

Не исключено, что в понедельник Близнецы потеряют уверенность и желание двигаться дальше, работать над собой. Это не опасно, но может спровоцировать снижение дохода, проблемы на работе. На этой неделе можно знакомиться с новыми людьми и заниматься поисками второй половинки. Главное - не бояться делать первый шаг. Также поднять настроение и обрести энтузиазм поможет шопинг.

Рак

У Раков ожидается очень продуктивная и динамичная неделя, но стоит помнить, что каждому человеку нужен своевременный отдых. Не стоит переносить решение проблем на воскресенье, ведь в этот день в упадок придет Венера, что лишит сил большинство людей, особенно Раков. Звезды хотят, чтобы Раки не наживали новых врагов, а старались быть учтивыми и добрыми со всеми. В таком случае им удастся приумножить свою удачу.

Лев

У Львов на этой неделе откроются новые двери в самых разных областях жизни - они смогут найти новое увлечение, повстречать интересных людей, родить новую интересную идею.

Большие успехи могут ожидать этих людей и на финансовом поприще. При этом брать взаймы или оформлять кредиты не стоит.

Нужно сфокусироваться на выплате долгов. Если их нет, можно совершать дорогостоящие покупки, тратить средства на развлечения и поездки.

Дева

В целом для Дев эту неделю можно назвать успешной, однако им стоит быть осторожнее в общении с людьми, поскольку на пути могут встретиться токсичные личности. С самого первого дня Девам необходимо будет расставить приоритеты - определиться с целями на неделю и с тем, какая сфера самая важная, какая второстепенная и так далее. Нужно будет придерживаться планов и как можно меньше рисковать, тогда удача никуда не уйдет. Очень полезными будут романтические встречи.

Весы

Любовная сфера для Весов выйдет на первый план. В семье и в уже существующих отношениях им удастся достичь взаимопонимания и гармонии, а тем, кто находится в поисках, звезды подарят много удачи. Что касается работы и финансов, то на этом фронте все будет достаточно спокойно. Больше всего будет везти тем, кто работает с клиентами, постоянно общается по телефону или в живую. Также успех может ожидать творческих личностей.

Скорпион

Начало недели для Скорпионов будет весьма непростым. В понедельник и вторник могут быть израсходованы все основные силы и энергия. Не стоит забывать об отдыхе. В период с 3 по 9 мая астролог не рекомендует брать лишнюю работу и задерживаться в офисе - лучше как можно скорее спешить домой, в приятную обстановку. Можно принимать расслабляющие ванны, заниматься чем-то спокойным - читать книги или смотреть фильмы. Не стоит нагружать себя делами по дому.

Стрелец

Стрельцам сейчас необходимо полагаться на свою интуицию, следить за тайными знаками Вселенной, особенно за теми, которые предупреждают об опасностях.

Шестое чувство поможет в выборе второй половинки, в совершении покупок, но не стоит забывать и о здравом смысле и логике.

На этой неделе Стрельцы могут быть самими собой - путешествовать, развлекаться, заниматься любимым делом. Самое главное - не раскрывать свои карты посторонним.

Козерог

Козерогам со вторника начнет улыбаться большая любовная удача. Это значит, что все, кто находится в поиске, смогут достичь определенных успехов. Не помешает находиться почаще среди людей, поменьше закрываться в зоне комфорта. Козерогам понадобится глоток свежего воздуха - можно сменить обстановку, отправиться в дальнее путешествие, сделать небольшой косметический ремонт или перестановку. Это поднимет настроение.

Водолей

Первый день недели и пятница будут самыми насыщенными днями для многих Водолеев, из-за чего они могут ощутить сильный упадок сил. В любовной сфере важно сохранять спокойствие и размеренность - поменьше ругаться и выяснять отношения.

В финансовых и рабочих делах не стоит ждать чуда, ведь оно не произойдет, если бездействовать и надеяться на волю случая.

Все будет в руках самих Водолеев. Они получат мощный заряд уверенности.

Рыбы

У Рыб появится реальная возможность изменить свою жизнь - они смогут преуспеть во всех сферах, но для этого им придется полагаться лишь на самих себя. В окружении будет много неприятных людей, слова и действия которых могут нейтрализовать уверенность Рыб. В некоторых важных делах этих людей ожидает сдвиг с мертвой точки. Самое главное сейчас - не бояться пробовать что-то новое, следовать за своими амбициями.

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