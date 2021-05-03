Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Овен

У представителей данного знака начинается удачное время для поиска второй половинки. В сфере финансов и работы все может измениться в одночасье. Овнам нужно быть готовыми к внезапным неурядицам и незапланированным тратам. Ближе к концу недели эти люди могут стать слишком восприимчивыми к критике и вспыльчивыми.

Телец

На этой неделе Тельцам предстоит решать много проблем и задач, которые могут выбить их из колеи, заставить потерять много энергии и сил. Это приведет представителей данного знака Зодиака к усталости и может спровоцировать поток негативных мыслей.

4 мая информационные потоки усилятся из-за перехода Меркурия в знак Близнецов. Жизнь Тельцов может круто измениться,

но им нельзя доверять ничему, кроме фактов. На этой неделе многие люди могут распускать слухи и сплетни, которые будут способны направить Тельцов по ложному пути.

Близнецы

Не исключено, что в понедельник Близнецы потеряют уверенность и желание двигаться дальше, работать над собой. Это не опасно, но может спровоцировать снижение дохода, проблемы на работе. На этой неделе можно знакомиться с новыми людьми и заниматься поисками второй половинки. Главное - не бояться делать первый шаг. Также поднять настроение и обрести энтузиазм поможет шопинг.

Рак

У Раков ожидается очень продуктивная и динамичная неделя, но стоит помнить, что каждому человеку нужен своевременный отдых. Не стоит переносить решение проблем на воскресенье, ведь в этот день в упадок придет Венера, что лишит сил большинство людей, особенно Раков. Звезды хотят, чтобы Раки не наживали новых врагов, а старались быть учтивыми и добрыми со всеми. В таком случае им удастся приумножить свою удачу.

Лев

У Львов на этой неделе откроются новые двери в самых разных областях жизни - они смогут найти новое увлечение, повстречать интересных людей, родить новую интересную идею.

Большие успехи могут ожидать этих людей и на финансовом поприще. При этом брать взаймы или оформлять кредиты не стоит.

Нужно сфокусироваться на выплате долгов. Если их нет, можно совершать дорогостоящие покупки, тратить средства на развлечения и поездки.

Дева

В целом для Дев эту неделю можно назвать успешной, однако им стоит быть осторожнее в общении с людьми, поскольку на пути могут встретиться токсичные личности. С самого первого дня Девам необходимо будет расставить приоритеты - определиться с целями на неделю и с тем, какая сфера самая важная, какая второстепенная и так далее. Нужно будет придерживаться планов и как можно меньше рисковать, тогда удача никуда не уйдет. Очень полезными будут романтические встречи.

Весы