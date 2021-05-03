Видео ⟩ Пьяный пешеход стал причиной аварии на Сигулдском шоссе

В субботу один из экипажей стражей порядка на Сигулдском шоссе, недалеко от "Сените", стал свидетелем дорожного происшествия. На встречной полосе вспыхнул свет и полицейские заметили, что машина съехала с дороги и врезалась в барьер. На месте происшествия стражи порядка констатировали, что в автомобиле находятся два человека в шоковом состоянии.

Как выяснилось, сидящие в машине - пара из Эстонии, оказались в канаве из-за пьяного местного жителя. Он шел по дороге и, очевидно, не смог удержаться на обочине. Пешехода после ДТП задержал другой водитель, ехавший за попавшим в аварию автомобилем. Задержанный пешеход позднее добровольно сознался, что виновен в том, что вышел на дорогу, и поэтому машину занесло.

К счастью, никто серьезных травм не получил.