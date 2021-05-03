За сутки выявлено 203 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 7,9%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 203 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 203 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли десять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2154 больных Covid-19.
В воскресенье был сделан 2571 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 119 953 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 441,2 случая.