За сутки выявлено 203 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 7,9%

Умерли десять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:

два человека - в возрасте 50-59 лет,

один человек - в возрасте 60-69 лет,

четыре человека - в возрасте 70-79 лет,

два человека - в возрасте 80-89 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2154 больных Covid-19.

В воскресенье был сделан 2571 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 119 953 человек.