Пн, 3.05.2021
За день в службу по всей Латвии поступает 2500-3000 звонков. В зависимости от дня недели. Бывают дни, когда и намного больше. Если что-то чрезвычайное случилось в стране, звонков в тот день будет гораздо больше. Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

За сутки выявлено 203 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 7,9%

Медики в больнице. Иллюстративное фото ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 203 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли десять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте 50-59 лет,
  • один человек - в возрасте 60-69 лет,
  • четыре человека - в возрасте 70-79 лет,
  • два человека - в возрасте 80-89 лет,
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2154 больных Covid-19.

В воскресенье был сделан 2571 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 119 953 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 441,2 случая.

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