Пн, 3.05.2021
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Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

Видео ⟩ Восходящая звезда UFC из Чехии эффектным ударом отправил соперника в нокаут

В конце прошлой недели на турнире UFC Vegas 25 ярким нокаутом отличился восходящая звезда Чехии Иржи Прохазка.

Прохазка в главном бою вечера встречался с бывшим претендентом на титул в первой весовой категории Домиником Рейесом, который прошлую дуэль уступил на данный момент действующему чемпиону дивизиона Яну Блаховичу. В свою очередь до этого Рейес решением судей уступил легендарному Джону Джонсу.

И в этой дуэли Рейес потерпел неудачу, однако и ему в ходе поединка удалось нанести несколько удачных ударов, несмотря на то, что куда более активным и точным был именно Прохазка.

Впрочем, за полминуты до окончания второго раунда Прохазка нанес очень эффектный удар локтем, в результате чего Рейес оказался на настиле октагона без движения.

Удар локтем во время разворота - приём, который бойцы используют довольно регулярно, однако в последнее время все реже можно увидеть, что этим ударом удаётся нокаутировать противника.

Видео: Доминик Рейес против Иржи Прохазки

 

28-летний Прохазка за свою карьеру одержал 28 побед и потерпел три поражения, один поединок завершился вничью. В свою очередь для 31-летнего Рейеса это поражение стало третьим подряд. До этого он не проиграл ни один из 12 боёв в своей профессиональной карьере бойца ММА.

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