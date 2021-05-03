Видео ⟩ Восходящая звезда UFC из Чехии эффектным ударом отправил соперника в нокаут
В конце прошлой недели на турнире UFC Vegas 25 ярким нокаутом отличился восходящая звезда Чехии Иржи Прохазка.
В конце прошлой недели на турнире UFC Vegas 25 ярким нокаутом отличился восходящая звезда Чехии Иржи Прохазка.
Прохазка в главном бою вечера встречался с бывшим претендентом на титул в первой весовой категории Домиником Рейесом, который прошлую дуэль уступил на данный момент действующему чемпиону дивизиона Яну Блаховичу. В свою очередь до этого Рейес решением судей уступил легендарному Джону Джонсу.
И в этой дуэли Рейес потерпел неудачу, однако и ему в ходе поединка удалось нанести несколько удачных ударов, несмотря на то, что куда более активным и точным был именно Прохазка.
Впрочем, за полминуты до окончания второго раунда Прохазка нанес очень эффектный удар локтем, в результате чего Рейес оказался на настиле октагона без движения.
Удар локтем во время разворота - приём, который бойцы используют довольно регулярно, однако в последнее время все реже можно увидеть, что этим ударом удаётся нокаутировать противника.
Видео: Доминик Рейес против Иржи Прохазки
28-летний Прохазка за свою карьеру одержал 28 побед и потерпел три поражения, один поединок завершился вничью. В свою очередь для 31-летнего Рейеса это поражение стало третьим подряд. До этого он не проиграл ни один из 12 боёв в своей профессиональной карьере бойца ММА.