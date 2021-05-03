Видео ⟩ "Я зайчас зайду и тебя порежу": TikTok-звезда Дина Саева об угрозах, хейте и смерти родных

Дина признается, что мама у нее понимающая. Она поддерживает дочь во всем и не настаивает на том, что она должна расти в соответствии с мусульманскими традициями.

Саева поддерживает Алексея Навального. До его ареста они общались. Дина была тем человеком, который помогал ему раскручивать TikTok, когда он там только зарегистрировался. Блогер несколько раз делилась публикациями о митингах и акциях, но после удалила. На этом настояла мама, которая объяснила, что беспокоится за нее.

Опубликовав откровенную фотографию с "Сестра, где хиджаб?" Дина наслала на себя огромный хейт и ненависть со стороны консервативных масульман. Саева искренне извиняется, если задела чьи-то чувства. Она подчеркивает, что не хотела никого обидеть. Звезда принимает и уважает все религии.

После этой публикации мать попросила Дину быть осторожнее и беречь себя. Тем более, что девушка ранее уже получала угрозы. Неизвестные фотографировали дверь ее квартиры, отправляли ей снимок, писали и звонили с угрозами.

"Эй ты ш***а, я сейчас зайду и тебя порежу... С ярым акцентом. Страшно становилось", - рассказывает она.

Но тем не менее от охраны девушка отказывается. Она подчеркивает, что хочет ходить по улицам и магазинам как обыкновенный человек. Какое-то время назад она ходила с перцовым баллончиком.

Про смерть старшей сестры девушка не может вспоминать без слез. Она умерла еще во младенчестве от инфекции. Отец девушки был в составе преступной группировки. Он был водителем, присутствовал во время похищения и убийства человека. За соучастие его посадили на 9 лет. Он ушел из жизни в колонии. Дина не могла приехать на похороны отца, потому что у нее был крупный контракт с Badoo. Девушка взвесила все плюсы и минусы. Она понимала, что ей надо кормить семью, потому сделала выбор в пользу работы.

Был период, когда Саева удалила свой Instagram-аккаунт. Некоторые СМИ стали писать о том, что блогер страдает от наркотической зависимости. Но как она объяснила Собчак, истории с наркотиками у нее не было. Она легла в оздоровительный центр и оставила телефон дома на две недели. У Дины был диджитал-детокс. Ей очень это понравилось. Девушка отметила, что дни стали длиннее и были насыщенными. О том, что ей необходима помощь первой заметила мама.

27 апреля Дина Саева восстановила свои соцсети и написала коротко послание хейтерам: "Не дождетесь!".