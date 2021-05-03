В Литве - 655 случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии - 179

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2924 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 179, то есть 6,1% от общего количества.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 376,6 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,3% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 3 мая в больницах находятся 327 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 53 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

За сутки скончались четыре человека с коронавирусом: 59-летний мужчина, 84-летний мужчина, 86-летняя женщина и 91-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1172 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 7139 случаев заболевания Covid-19 у 6867 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 655 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 575,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 250 337 случаев Covid-19.