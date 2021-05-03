Официально: Хоккеист сборной Латвии Каспар Даугавиньш остался без клуба

Помимо Даугавиньша подмосковный клуб покинули капитан Александр Сёмин, Евгений Артюхин, Евгений Катичев, Якуб Ержабек, Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт.

"Витязь" поблагодарил вышеперечисленных хоккеистов за игру в составе команды и пожелал им успехов.

32-летний Даугавиньш в минувшем сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи. В сезоне-2020/21 Даугавиньш стал первым латвийским хоккеистом, которому удалось набрать больше 44 очков в регулярном чемпионате.

Что касается Джастина Дэнфорта, то канадец в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром "Витязя" - в 58 встречах регулярного чемпионата нападающий набрал 55 (23+32) очков. Это был его первый сезон в КХЛ.