Официально: Хоккеист сборной Латвии Каспар Даугавиньш остался без клуба
Нападающий сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш больше не будет выступать за подмосковный "Витязь". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш больше не будет выступать за подмосковный "Витязь". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Помимо Даугавиньша подмосковный клуб покинули капитан Александр Сёмин, Евгений Артюхин, Евгений Катичев, Якуб Ержабек, Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт.
"Витязь" поблагодарил вышеперечисленных хоккеистов за игру в составе команды и пожелал им успехов.
32-летний Даугавиньш в минувшем сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи. В сезоне-2020/21 Даугавиньш стал первым латвийским хоккеистом, которому удалось набрать больше 44 очков в регулярном чемпионате.
Что касается Джастина Дэнфорта, то канадец в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром "Витязя" - в 58 встречах регулярного чемпионата нападающий набрал 55 (23+32) очков. Это был его первый сезон в КХЛ.
"Витязь" в минувшем сезоне занял девятое место в Западной конференции и не смог попасть в плей-офф КХЛ.