Один тест в неделю: упрощается пересечение границы Эстонии и Латвии для работы или учебы

Тест должен быть отрицательным или же человек должен быть признан инфекционно безопасным. Правило распространяется на людей, которые пересекают эстонско-латвийскую границу более двух раз в неделю. Исключение сделано с целью облегчить положение предпринимателей и работников Вырумаа.

Согласно поправке, человек, который ездит на работу или учебу в Эстонию не реже двух раз в неделю, при пересечении государственной границы должен будет сдать только один тест на коронавирус в течение 7 дней.

Без теста также можно ездить на работу и учебу через границу, если за последние шесть месяцев человек был инфицирован Covid-19 или вакцинирован.

При пересечении эстонско-латвийской государственной границы расширяются обычные нормы, согласно которым для сокращения 10-дневной самоизоляции после пересечения границы тест должен быть отрицательным, чтобы иметь возможность выполнять рабочие задачи. Это постановление означает сдачу двух-трех тестов в неделю для людей, работающих в эстонско-латвийском приграничье, что требует времени и ресурсов.