Пн, 3.05.2021
Когда клочьями начали выпадать волосы, ей не было больно, ей было тяжело на это смотреть. В один момент она пришла в парикмахерскую и сразу попросила сбрить все. Дома ее парень Глеб обрился вместе с ней, чтобы поддержать. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Один тест в неделю: упрощается пересечение границы Эстонии и Латвии для работы или учебы

Граница Валги и Валки ФОТО: Shutterstock

С понедельника ежедневно пересекать эстонско-латвийскую границу с целью работы или учебы можно на основании одного теста на коронавирус в неделю, предусматривает постановление правительства Эстонии.

Тест должен быть отрицательным или же человек должен быть признан инфекционно безопасным. Правило распространяется на людей, которые пересекают эстонско-латвийскую границу более двух раз в неделю. Исключение сделано с целью облегчить положение предпринимателей и работников Вырумаа.

Согласно поправке, человек, который ездит на работу или учебу в Эстонию не реже двух раз в неделю, при пересечении государственной границы должен будет сдать только один тест на коронавирус в течение 7 дней.

Без теста также можно ездить на работу и учебу через границу, если за последние шесть месяцев человек был инфицирован Covid-19 или вакцинирован.

При пересечении эстонско-латвийской государственной границы расширяются обычные нормы, согласно которым для сокращения 10-дневной самоизоляции после пересечения границы тест должен быть отрицательным, чтобы иметь возможность выполнять рабочие задачи. Это постановление означает сдачу двух-трех тестов в неделю для людей, работающих в эстонско-латвийском приграничье, что требует времени и ресурсов.

И работник, и работодатель должны продолжать соблюдать все правила безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски, соблюдение требований дезинфекции и самоизоляция в случае болезни.

НАВЕРХ
Back