В Беларуси силовики угрожают наказанием даже за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы

Получается, людей будут наказывать за то, что они читают не те Telegram-каналы? "Наша Нива" попросила адвокатов прокомментировать это предупреждение. И закон, как выяснилось, говорит: наказуемо только распространение информации, а подписка - это не значит распространение.

Адвокат Антон Гашинский объясняет:

"Ответственность за действия в отношении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, предусмотрена административным законодательством, а именно ч. 2 ст. 19.11 КоАП (для физических лиц - штраф до 20 базовых величин, для ИП - от 20 до 50 базовых величин, для юридических лиц - от 50 до 200 базовых величин). Вместе с тем, правонарушением считаются распространение такой продукции, а также ее изготовление, хранение и перевозка с целью ее распространения.

Соответственно, за подписку на экстремистские Telegram-каналы можно наказать, только если будет доказано, что лицо передало другому продукцию, которую публикуют эти каналы, либо намеревалось ее кому-либо передать".

Адвокат Марина Юденко (адвокатское бюро "Брагинец и партнеры") также отметила: важно наличие цели распространения запрещенной информации.

"Статья 19.11 КоАП содержит исчерпывающий перечень действий с информационной продукцией, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влекущих административную ответственность, - комментирует Марина Юденко. -

Тем, что влечет административную ответственность, является не само по себе хранение информационной продукции. Противоправным является именно хранение с целью распространения.

Под распространением следует понимать пересылку, репосты, другие способы доведения до сведения хотя бы одного лица независимо от способа. Наличие указанной цели обязательно для того, чтобы констатировать наличие состава административного правонарушения".

Адвокат Андрей Мачалов высказался кратко: