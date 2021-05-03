"Динамо" объявило о подписании двукратного чемпиона Финляндии
Финский нападающий Ере Карьялайнен подписал контракт с рижским "Динамо", сообщает пресс-служба латвийской команды.
Финский нападающий Ере Карьялайнен подписал контракт с рижским "Динамо", сообщает пресс-служба латвийской команды.
28-летний форвард минувший сезон провёл в "Сочи", где в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.
По итогам сезона показатель полезности форварда составил "-6". Также Карьялайнен заработал 22 штрафных минуты и выиграл 37,1% вбрасываний.
Прошлый сезон для Карьялайнена стал первым за пределами Финляндии, где нападающий в общей сложности провёл восемь сезонов, в разные годы выступая за "Йокерит", ХПС и "Таппара".
В 2016 и 2017 годах Карьялайнен в составе "Таппара" становился победителем Финской хоккейной лиги (Liiga).
В общей сложности Карьялайнен в Финской хоккейной лиге провёл 308 матчей, набрав 175 (93+82) очков.
Noslēgts līgums ar somu uzbrucēju Jere Karjalainen— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) May 3, 2021
Заключен договор с финским нападающим Йере Карьялайненом
Contract concluded with the Finnish forward Jere Karjalainenhttps://t.co/Cih8AhVARA pic.twitter.com/VkCs1fhHOK
Напомним, днём ранее "Динамо" объявило о возвращении в состав защитника сборной Литвы Нериюса Алишаускаса, который предыдущий сезон провёл в "Словане", выступавшем в чемпионате Словакии.
В прошлом сезоне 29-летний защитник в 48 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и сделал десять результативных передач.
Ранее "Динамо" объявило о продлении контрактов с Даниелем Берзиньшем, Николаем Елисеевым, Кристапом Зиле, Гунаром Скворцовым, Робертом Мамчицсом, Лаурисом Дарзиньшем и Кристапом Сотниексом. Также рижане уже успели подписать вратарей Юхана Маттссона и Матея Маховски, нападающего Себастьяна Ваннстрёма и защитников сборной Латвии Ральфа Фрейбергса и Оскара Цибульскиса.