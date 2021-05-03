"Динамо" объявило о подписании двукратного чемпиона Финляндии

28-летний форвард минувший сезон провёл в "Сочи", где в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

По итогам сезона показатель полезности форварда составил "-6". Также Карьялайнен заработал 22 штрафных минуты и выиграл 37,1% вбрасываний.

Прошлый сезон для Карьялайнена стал первым за пределами Финляндии, где нападающий в общей сложности провёл восемь сезонов, в разные годы выступая за "Йокерит", ХПС и "Таппара".

В 2016 и 2017 годах Карьялайнен в составе "Таппара" становился победителем Финской хоккейной лиги (Liiga).

В общей сложности Карьялайнен в Финской хоккейной лиге провёл 308 матчей, набрав 175 (93+82) очков.

Noslēgts līgums ar somu uzbrucēju Jere Karjalainen



Заключен договор с финским нападающим Йере Карьялайненом



Contract concluded with the Finnish forward Jere Karjalainenhttps://t.co/Cih8AhVARA pic.twitter.com/VkCs1fhHOK — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) May 3, 2021

Напомним, днём ранее "Динамо" объявило о возвращении в состав защитника сборной Литвы Нериюса Алишаускаса, который предыдущий сезон провёл в "Словане", выступавшем в чемпионате Словакии.

В прошлом сезоне 29-летний защитник в 48 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и сделал десять результативных передач.