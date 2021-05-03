В Беларуси помиловали осужденных на смертную казнь. Родным - не сообщили

С приговоренными к смертной казни и их родственниками белорусская система традиционно не слишком церемонится. Ждать казни могут от 3 месяцев до года, дата хранится в секрете. О том, что человека казнили, семья узнает из свидетельства о смерти. Иногда догадывается по косвенным признакам - вернулось письмо, не взяли передачу… Тело и вещи казненного родственникам не выдают, место захоронения не сообщают. После того, как подключились правозащитники, государство начало присылать тюремные робы.

До этого правозащитникам было известно только об одном случае помилования приговоренного к смертной казни за всю историю независимой Беларуси.

Напомним, в апреле 2019 года в Черикове после пожара в собственном доме нашли тело 47-летней местной жительницы с многочисленными ножевыми ранениями. Погибшей оказалась учительница-дефектолог местной школы Наталья Кострица. Убийцами - ее бывшие ученики 21-летний Илья и 19-летний Станислав Костины. Пытаясь скрыть следы преступления, они подожгли дом.

На теле погибшей судмедэксперты обнаружили около 140 ножевых ранений. Женщина умерла от потери крови.

Подробности случившегося стали известны на суде. Как выяснилось, конфликт между учительницей и ее бывшими учениками возник из-за их сестры. Наталья в свое время сообщила в местный социально-педагогический центр о том, что та не выполняет должным образом материнские обязанности. Многодетную семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении. Братья пришли к педагогу домой и буквально изрезали ее.

Позже следователи в доме братьев обнаружили компьютер, принадлежавший Наталье Кострице. Убийц задержали. И вскоре Станислав и Илья признались в совершении жуткого преступления. Кроме компьютера, из дома убитой они украли еще и продукты питания.

10 января 2020 года на выездном заседании Могилевского областного суда в Черикове братьев приговорили к высшей мере наказания.

22 мая 2020 года Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу братьев Костевых, приговор осужденным оставили в силе. После этого родные Ильи и Станислава обратились с прошением о помиловании к президенту.