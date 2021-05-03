Латвия получила на данный момент самую большую партию вакцины Pfizer/BioNTech

Все полученные вакцины будут распределены и в крупные центры вакцинации, и в медучреждения и практики семейных врачей, сообщил министр.

Часть этих вакцин уже в понедельник и во вторник утром будут доставлены в крупные центры вакцинации, а остальные распределены медицинским учреждениям и семейным врачам 5 и 6 мая.

По данным Национальной службы здравоохранения, к настоящему моменту в Латвии использовано 100 285 вакцин Pfizer/BioNTech. В целом Латвия получила 185 835 доз вакцин этого производителя.

На следующей неделе планируется получить 79 560 вакцин Pfizer/BioNTech, а также в мае запланированы еще две поставки - 81 900 и 83 070 доз. В июне каждую неделю планируется получать по 117 000 или 119 340 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

В целом до конца июня Латвия получит 837 720 вакцин Pfizer/BioNTech.