Пн, 3.05.2021
За день в службу по всей Латвии поступает 2500-3000 звонков. В зависимости от дня недели. Бывают дни, когда и намного больше. Если что-то чрезвычайное случилось в стране, звонков в тот день будет гораздо больше. Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

Латвия получила на данный момент самую большую партию вакцины Pfizer/BioNTech

Вакцинация от Covid-19 в больнице Страдиня ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник в Латвию доставлено 79 560 доз вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19. Это самая большая поставка вакцин этого производителя в Латвию с начала вакцинации, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Все полученные вакцины будут распределены и в крупные центры вакцинации, и в медучреждения и практики семейных врачей, сообщил министр.

Часть этих вакцин уже в понедельник и во вторник утром будут доставлены в крупные центры вакцинации, а остальные распределены медицинским учреждениям и семейным врачам 5 и 6 мая.

По данным Национальной службы здравоохранения, к настоящему моменту в Латвии использовано 100 285 вакцин Pfizer/BioNTech. В целом Латвия получила 185 835 доз вакцин этого производителя.

На следующей неделе планируется получить 79 560 вакцин Pfizer/BioNTech, а также в мае запланированы еще две поставки - 81 900 и 83 070 доз. В июне каждую неделю планируется получать по 117 000 или 119 340 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

В целом до конца июня Латвия получит 837 720 вакцин Pfizer/BioNTech.

В мае планируется получить также 76 800 доз вакцины Moderna. Поставки вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson в ближайшее время не запланированы.

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