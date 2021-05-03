Фото ⟩ Час в очереди: что происходит в эстонских магазинах и ресторанах после смягчения ограничений

В Тарту многие воспользовались смягчением ограничений. Большого столпотворения до полудня в магазинах не наблюдалось, но происходившее на парковках доказывает, что открытие магазинов не оставило людей равнодушными, пишет Rus.Postimees.

Самая длинная очередь была перед Uuskasusutuskeskus на улице Рийа, куда пускали только ограниченное количество людей, максимум 16 человек одновременно.

Самые отважные покупатели уже долгое время стояли в очереди, их не отпугнули ни проливной дождь, ни град. "Я точно не знаю, но мы определенно здесь мерзнем больше часа", - прокомментировала одна дама из очереди. На каждом автобусе, который останавливался на расположенной рядом остановке, приезжали новые покупатели.

Посетителям торговых центров не приходилось стоять в очередях, там можно было свободно передвигаться в первые часы после открытия, но тем, кто приезжал на машине, могло потребоваться некоторое время, чтобы найти место для парковки. "Мы приходили купить спортивную одежду, хотя мы могли тренироваться даже во время ограничений, необходимо было сменить оборудование на более новое", - прокомментировала молодая пара свой поход в Lõunakeskus.

На парковке Bauhof не было места для машин, автомобили парковали даже в запрещенных местах. Хотя во время ограничений можно было заказывать товары в строительных магазинах, в случае определенных товаров все же было предпочтительнее подождать и посмотреть на товар своими глазами.

"Мы строим дом, и я пришел выбрать паркет, поскольку в интернете невозможно получить хороший обзор цветовых тонов", - сказал один посетитель магазина.

На отсутствие покупателей не жалуются и спортивные магазины в торговом центре Eeden, хотя там было пусто. "Народ приходит, в основном покупают обувь для бега и спортивные костюмы", - сказал работник Rademar Outlet.

В магазине изделий ручной работу Pulloveri Pood в торговом центре Eeden в первые часы после открытия не установили рекордов продаж, а количество посетителей было довольно скромным. "Во время ограничений мы смогли продать мало товаров, мастера все-таки хотят увидеть материал и цвет собственными глазами", - сказала продавец Лейли Кару.

В Пярну без ажиотажа

В Пярну на террасах кафе и у дверей магазинов столпотворения не наблюдалось. Утром на парковках строительных магазинов было больше машин, чем раньше, но совсем немного людей заходили в магазины и выходили из них. Похожая ситуация сложилась в Kaubamajakas, где очередь образовалась только у дверей открывшегося магазина Pepco, сообщает Pärnu Postimees.

В магазинах по-прежнему надо соблюдать правило 2+2 и помещение должно быть заполнено на 25 процентов.

Многие кафе и рестораны в центре Пярну построили террасы в ожидании лета, но в некоторых местах общественного питания еще только расставляют по местам стулья и столы. Сегодняшний небольшой дождь и прохладный ветер не способствовали трапезе на открытом воздухе, поэтому в полдень открытые площадки были относительно пустыми. Некоторые смельчаки сидели на террасе, плотно укутавшись в пледы.

Как на улице Рюйтли, так и Пюхавайму больше было людей с белыми пищевыми коробками в руках.