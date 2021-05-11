Без звёзд НХЛ, без гимна и без герба. Какой будет сборная России на ЧМ по хоккею в Риге?
До начала чемпионата мира по хоккею в Риге остаётся всего девять дней, а пока до конца так и непонятно, в каком составе сборная России прибудет в Латвию.
До начала чемпионата мира по хоккею в Риге остаётся всего девять дней, а пока до конца так и непонятно, в каком составе сборная России прибудет в Латвию.
Начать следует с того, что чемпионат мира попадает под решение CAS по допинговому скандалу, поэтому на нём сборная России выступит под названием "Команда ОКР".
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня, а сборная России сыграет на групповом этапе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Что касается состава, то уже точно понятно, что Александра Овечкина, Евгения Малкина и ряд других звёзд в Риге ждать не стоит - они будут сражаться за Кубок Стэнли. Костяк команды будет состоять из хоккеистов КХЛ.
Уже точно известно, что сборной России в Латвии не поможет и лидер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Официальная причина отсутствия Панарина так и не была озвучена, а неофициальных сразу две - непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова.
Напомним, в феврале экс-тренер "Витязя" Андрей Назаров рассказал, что в 2011 году бывший форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге.
Панарин пропустит уже третий чемпионат мира подряд. В последний раз нападающий выступал в составе российской сборной на чемпионате мира 2017 года, где россияне довольствовались бронзовыми наградами.
На Панарине, конечно, свет клином не сошёлся, но без него сборная России выглядит немного "осиротевшей". По данным Telegram-канала "Хоккей без зрителей", сборной России уже точно не помогут защитники Илья Любушкин ("Аризона Койотис") и Иван Проворов ("Филадельфия Флайерз"), а также нападающие Евгений Дадонов ("Оттава Сенаторз"), Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Владислав Наместников ("Детройт Ред Уингз").
Скорее всего, сборной России не поможет и Илья Ковальчук, который после победы в Кубке Гагарина расторг контракт с "Авангардом" и, по слухам, намерен вернуться в НХЛ.
Не сыграет на ЧМ в Риге и самый результативный игрок КХЛ последних двух сезонов Вадим Шипачёв. Он покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела и не успеет восстановиться к турниру. Обязанности капитана команды на чемпионате мира будет выполнять Егор Яковлев.
В апреле в рамках подготовки к ЧМ по хоккею сборная России дважды обыграла Беларусь (6:3, 2:0), а затем потерпела два поражения подряд от Швейцарии (1:3, 0:1). До старта чемпионата мира россияне проведут ещё три проверочные игры - против Швеции (12.05), Финляндии (13.05) и Чехии (15.05).
Стоит отметить, что состав российской сборной на матчи против Беларуси и Швейцарии был укомплектован из лидеров клубов КХЛ. Не было ни одного игрока из НХЛ и омского "Авангарда", который стал победителем Кубка Гагарина.
По сути, это был экспериментальный состав, который, несомненно, потерпит множество изменений. Так, например, уже известно, что вызов в сборную получили MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский и нападающий Денис Зернов (оба из "Авангарда").
По данным обозревателя "Матч ТВ" Павла Лысенкова, в сборную России из НХЛ вызовут Владислава Гаврикова и Михаила Григоренко (оба - "Коламбус"), а также Александра Барабанова ("Сан-Хосе").
Кроме того, буквально вчера стало известно, что нападающий "Чикаго Блэкхоукс" Никита Задоров и защитник "Оттавы Сенаторз" Артём Зуб помогут сборной России. Ожидается, что и защитник Никита Зайцев получит разрешение от "Оттавы".
Такой вот расклад, который до начала турнира может измениться ещё неоднократно. И если вопросов насчёт того, в каком составе россияне прибудут в Ригу, хоть отбавляй, то одно известно на сто процентов - Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.
Также руководство IIHF утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать в Риге. В центре формы размещена эмблема Олимпийского комитета России.
На свитере отсутствуют герб, флаг и другие национальные символы РФ. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Международная федерация хоккея представила дизайн формы, в которой наша сборная выступит на чемпионате мира в Риге: https://t.co/eVJgjLW98b— Хоккей России (@russiahockey) May 2, 2021
Игровые свитеры будут выглядеть так 👇🏻#россиявмоемсердце pic.twitter.com/I9BPI8FebA