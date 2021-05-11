Без звёзд НХЛ, без гимна и без герба. Какой будет сборная России на ЧМ по хоккею в Риге?

Начать следует с того, что чемпионат мира попадает под решение CAS по допинговому скандалу, поэтому на нём сборная России выступит под названием "Команда ОКР".

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня, а сборная России сыграет на групповом этапе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Что касается состава, то уже точно понятно, что Александра Овечкина, Евгения Малкина и ряд других звёзд в Риге ждать не стоит - они будут сражаться за Кубок Стэнли. Костяк команды будет состоять из хоккеистов КХЛ.

Уже точно известно, что сборной России в Латвии не поможет и лидер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Официальная причина отсутствия Панарина так и не была озвучена, а неофициальных сразу две - непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова.

Напомним, в феврале экс-тренер "Витязя" Андрей Назаров рассказал, что в 2011 году бывший форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге.

Панарин пропустит уже третий чемпионат мира подряд. В последний раз нападающий выступал в составе российской сборной на чемпионате мира 2017 года, где россияне довольствовались бронзовыми наградами.

На Панарине, конечно, свет клином не сошёлся, но без него сборная России выглядит немного "осиротевшей". По данным Telegram-канала "Хоккей без зрителей", сборной России уже точно не помогут защитники Илья Любушкин ("Аризона Койотис") и Иван Проворов ("Филадельфия Флайерз"), а также нападающие Евгений Дадонов ("Оттава Сенаторз"), Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Владислав Наместников ("Детройт Ред Уингз").

Скорее всего, сборной России не поможет и Илья Ковальчук, который после победы в Кубке Гагарина расторг контракт с "Авангардом" и, по слухам, намерен вернуться в НХЛ.

Не сыграет на ЧМ в Риге и самый результативный игрок КХЛ последних двух сезонов Вадим Шипачёв. Он покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела и не успеет восстановиться к турниру. Обязанности капитана команды на чемпионате мира будет выполнять Егор Яковлев.

Таким образом, нападение может оказаться самой слабой линией российской сборной.

В апреле в рамках подготовки к ЧМ по хоккею сборная России дважды обыграла Беларусь (6:3, 2:0), а затем потерпела два поражения подряд от Швейцарии (1:3, 0:1). До старта чемпионата мира россияне проведут ещё три проверочные игры - против Швеции (12.05), Финляндии (13.05) и Чехии (15.05).