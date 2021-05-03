Президенты стран Балтии, Украины и Польши подписали декларацию о сотрудничестве

Как сообщили в администрации президента Литвы, в этом документе главы государств обязались поддерживать развитие региона на базе основополагающих демократических ценностей: свободы граждан, суверенитета стран, демократии, принципов правового государства, равенства и солидарности.

"Объединяющая Европа должна оставаться открытой для стран и народов, обладающих упомянутыми ценностями", - говорится в документе.

Президенты подтвердили, что поддерживают и будут поддерживать стремление государств и их граждан к развитию свободы, демократии и прав человека.

"Мы верим, что солидарность народов является существенной основой для формирования порядка, который обеспечит в регионе стабильность, развитие и процветание государств", - подчеркивается в декларации.

Также в документе отмечается важность Конституции от 3 мая 1791 года для Польского и Литовского государств, истории стран и их общности.

Отмечается, что этот документ был исключительно важен для развития европейской политической мысли, поскольку Конституция Речи Посполитой стала первым основным законом государства на континенте и вторым в мире.

"Конституция 3 мая и последовавшие за ней ряд обязательств Литвы и Польши стали частью социально-политического и культурного наследия Европы. Речь Посополитая показала Европе путь объединения, значительно опередивший свое время", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.