Первые впечатления: Škoda Enyaq iV 80

Для тех, кто не следит за индустрией машиностроения ежедневно, название Škoda Enyaq может оказаться незнакомым. Может даже скажут, что оно выдуманное, так как у чешских производителей есть только Fabia и Octavia, а также Kodiaq. Но Enyaq существует! Он настоящий, осязаемый, он едет, к тому же качественно, быстро и без вредных выбросов.
В современном мире все ответственные автопроизводители стремятся к максимально низкому воздействию на окружающую среду, но езда без выброса токсичных газов - это лишь одна сторона медали. С другой её стороны технологичный и относительно роскошный, я бы даже сказал - лимузин. Когда я получил ключи от заранее зарезервированного Enyaq, то узнал, что ещё ни один автомобиль компании Млада-Болеслав в магазине не стоил пятизначную сумму денег, которая начиналась бы с шестёрки. По сути, при такой цене, электромобиль Škoda является машиной премиум-класса, правда, сравнивать нужно с автомобилями на дизельном топливе или бензине. Так как электромобили премиум-класса будут стоить на порядок выше - цены у таких машин начинаются с семёрки и восьмёрки и могут быть даже шестизначными.
Если сравнивать электронных конкурентов Enyaq, то его ближайшими родственниками являются новый Volkswagen ID.4 и Audi Q4 e-tron, которые используют ту же же MEB платформу (модульная платформа электромобилей) компании Volkswagen и предлагают похожие опции конфигурации ходовой части автомобиля. Все эти братья относительно похожи, но за счет позиционирования и брендинга, Škoda стоит дешевле. Хотя по качеству отделки этого вообще не скажешь.
Покупателям дорогих машин, например, в Германии, эту разницу хотя бы частично компенсирует механизм поддержки, который предполагает, что производитель и государство "скидываются" на скидку, иногда достигающую аж 9000 евро. Таким образом, Škoda Enyaq с аккумулятором 82 кВт∙ч является обладательницей практически неотразимой цены, из-за которой стоит задуматься, куда и как теперь "спихнуть" произведённые бензиновые и дизельные авто. Конечно, это не произойдет так скоро, и двигатели внутреннего сгорания не будут заменены завтра, но всё к этому идёт. Enyaq за 35 тысяч станет реальностью уже осенью, так как Škoda запускает производство "бюджетной" модели с электромотором 109 кВт и батареей 55 кВт∙ч. На таком автомобиле, при полной зарядке, можно будет проехать до 340 километров. Абсолютному большинству автомобилистов в повседневной жизни этого будет достаточно.
Отвечая на риторический вопрос известного шеф-повара - "Что может быть лучше большого запаса продуктов?!", - лучше могут быть только две опции деления батареи. Клиенты Škoda это уже знают,
потому лишь немногие ждут версию 55 kWh. Небольшая часть определила самым подходящим для себя электромобиль среднего уровня с батареей 62 kWh с запасом хода 390 километров, большинство же выбрало модель с аккумулятором 82 kWh и запасом хода полтысячи километров.
Мы живём не в Германии, и скидки на приобретение электромобилей нам пока никто не дарит, потому Enyaq с дорогой батареей и стоит дорого - от 46 300 евро за базовую комплектацию. А если туда добавить дополнительные экстры для комфорта и безопасности, мы получим автомобиль за неполные 63 тысячи. Много, но стоит лишь сесть в машину, чтобы все вопросы отпали. Конечно, большая часть цены приходится на ходовую батарею, встроенную в пол - это абстрактный, но достаточно массивный предмет, на существование которого указывают лишь цифра на панеле инструментов. Кроме того, Enyaq - это большой автомобиль среднего класса с просторным салоном, вместительным багажником и широким спектром современных технологий, которые позволяют человеку почувствовать себя частью сегодняшнего мира. В центре передней панели есть даже сенсорный телевизор и навигационная система с проектором дополненной реальности, который создает метки как бы снаружи машины. Автомобиль даже анализирует дорожные знаки и помогает снизить скорость, если вы сами её слишком долго сбрасываете перед знаками 70 или 50 км/ч.
По официальным данным, после полной зарядки, Enyaq iV 80 может преодолеть расстояние в 510 км. На самом деле выходит немного меньше - около 450 км. Так же всегда имейте в виду, что запас батареи электромобиля напрямую зависит от выбранной скорости и ритма движения. Таким образом, если вы долго едете по трассе со скоростью +10…+15 километров в час, среднее потребление энергии составит более 20 kWh на 100 километров. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы рассчитать, что 400 километров вы не проедете. Совсем другая картина складывается при соблюдении установленных страной ограничений скорости.
Тогда потребление Enyaq снижается до 18 киловатт-часов на 100 километров, и маршрут Рига-Лиепая-Рига с одной подзарядкой становится реальным.
А если вас всё же терзают сомнения, то в Салдусе на стоянке у рынка, за трансформаторной будкой, клиентов ждёт одинокая зарядная станция для электромобилей. Она заряжает со скоростью всего 4 км в минуту, однако за одну кофейную паузу, аккумулятор можно зарядить на дополнительние 100 километров. Кроме того, это будет вам стоить 3 евро и 75 центов. Не так дорого для того, чтобы автомобиль весом более двух тонн проехал 100 км, но если заряжать на полную мощность и с быстрее, вышло бы ещё дешевле. Имея необходимое оборудование, Enyaq поддерживает зарядку на 125 kW, в то время как у общественных станций в настоящее время максимум - 50 kW, который чаще всего и не достигается.
Посещение станций для зарядки электромобилей освещает одну из самых больших проблем современных электромобилей, которая не имеет ни чего общего с самими электромобилями.
Да, батареи дорогие, и даже самые большие из них быстро расходуют накопленную энергию, а получить свежую электроэнергию в удобное для себя время и месте может быть очень непросто. Такая проблема отпадает, при наличии частного дома с гаражом. Вешаем на стену wall box и готово - к утру электромобиль будет заряжен. Тоже самое, если около места работы есть возможность протянуть кабель. Приезжаем в офис, подключаем машину к электросети, чтобы она заряжалась не спеша, а вечером спокойно едем домой.
При отсутствии таких возможностей пользоваться электромобилями уже не так удобно, особенно если запас хода автомобиля невысокий. Но это временные трудности, поскольку торговцы электроэнергией не стоят на месте и в ближайшем будущем обещают новые станции с большим количеством вариантов зарядки. А пока этого не произошло, каждая поездка на электромобиле будет целенаправленной, с хотя бы одним запланированным перерывом для подзарядки в середине маршрута.
Enyaq - важная модель. То, что она важна и в наших широтах, продемонстрировал сентябрь прошлого года, потому как первого числа состоялась глобальная презентация модели в Праге, а уже через три недели машина прибыла в Латвию, где с ней можно встретиться лицом к лицу.
На фотографиях Enyaq получился немного меньше и ниже, но с такими техническими параметрами, что после презентации один из слушателей сказал: "Если следующим я решу покупать электромобиль, то это будет Enyaq".
Сейчас, когда я увидел Škoda Enyaq во второй раз, и не только увидел, но и хорошенько покатался на ней, могу уверенно сказать - благодаря этой машине, электромобили предстают совершенно в ином свете. Всего несколько лет назад я смотрел на электромобили с некоторым скептицизмом, а сейчас уже ясно, что изменения в сфере личного транспорта происходят и набирают обороты. И это прекрасно, потому что я хорошо помню поездку на небольшом электробусе, на котором, в целях экономии крохотной батарейки, я был вынужден выключать обогреватели, даже при -10 градусах. Замёрз в той поездке, видимо, не только я - даже бортовой компьютер не мог показывать, как долго машина протянет без зарядки.
Enyaq же наоборот обогревает все, что можно обогреть. У него просторная кабина как у Kodiaq и багажник объёмом 585 литров. Карданного вала в автомобиле нет, поэтому пол возле заднего сиденья полностью плоский, без тунеля, а компактный электродвигатель мощностью 150 кВт или 204 л.с. (с крутящим моментом 310 Нм) удобно помещается в нише между задней осью и гладким полом багажника. Да, у этого автомобиля классический привод, от чего поворотливость машины только увеличивается, и радиус поворота Enyaq меньше, чем можно ожидать от автомобиля такого размера.
Автомобиль без водителя весит чуть более двух тонн и имеет полную массу 2,6 тонны, и такой вес Enyaq совершенно не мешает. Напротив, большая масса обеспечивает стабильность, необходимую для хорошей поездки.
С лёгкой машиной, которая прыгает по кочкам, сложно добиться высокого уровня комфорта, а здесь - скользи не хуже президента по отечественным трассам. При необходимости, Enyaq может быть очень динамичным. Он обеспечивает плавный разгон до 100 км/ч всего за 8,5 секунды, а максимальная скорость составляет 160. Если кто-то еще сомневается, достаточно ли этого, можно немного подождать, ведь Škoda планирует выпустить модель на 82 киловатт-часа с электродвигателем на передней оси, и такой автомобиль общей мощностью 195 kW сможет разгоняться до сотни за 6,9 секунды. Более динамичным будет только Enyaq RS iV мощностью 225 киловатт. Обещают, что он будет набирать скорость за 6,2 секунды, а его максимальная скорость составит 180 км/ч. Но нужно учитывать, что запас хода обеих полноприводных моделей снизится примерно на 10% или на 50 километров. Но это прекрасно компенсируется бортовым компьютером, который довольно точно измеряет, насколько далеко вы уедете при текущем стиле вождения.
Когда вы ведёте такой электромобиль, становится ясно, что будущее уже наступило. Потому что вождение на электричестве уже ничем не отличается от вождения на дизеле или бензине. Зарядка занимает болше времени, но за три дня, которые я провёл вместе с Enyaq, я заряжал машину только два раза. Один раз очень быстро, лишь чтобы проверить, работает ли зарядка на стоянке Салдусского рынка, а другой - чтобы набраться сил для поездки обратно в столицу после путешествий по дорогам Курземе.