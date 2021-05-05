Первые впечатления: Škoda Enyaq iV 80

В современном мире все ответственные автопроизводители стремятся к максимально низкому воздействию на окружающую среду, но езда без выброса токсичных газов - это лишь одна сторона медали. С другой её стороны технологичный и относительно роскошный, я бы даже сказал - лимузин. Когда я получил ключи от заранее зарезервированного Enyaq, то узнал, что ещё ни один автомобиль компании Млада-Болеслав в магазине не стоил пятизначную сумму денег, которая начиналась бы с шестёрки. По сути, при такой цене, электромобиль Škoda является машиной премиум-класса, правда, сравнивать нужно с автомобилями на дизельном топливе или бензине. Так как электромобили премиум-класса будут стоить на порядок выше - цены у таких машин начинаются с семёрки и восьмёрки и могут быть даже шестизначными.

Если сравнивать электронных конкурентов Enyaq, то его ближайшими родственниками являются новый Volkswagen ID.4 и Audi Q4 e-tron, которые используют ту же же MEB платформу (модульная платформа электромобилей) компании Volkswagen и предлагают похожие опции конфигурации ходовой части автомобиля. Все эти братья относительно похожи, но за счет позиционирования и брендинга, Škoda стоит дешевле. Хотя по качеству отделки этого вообще не скажешь.

Škoda Enyaq ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Покупателям дорогих машин, например, в Германии, эту разницу хотя бы частично компенсирует механизм поддержки, который предполагает, что производитель и государство "скидываются" на скидку, иногда достигающую аж 9000 евро. Таким образом, Škoda Enyaq с аккумулятором 82 кВт∙ч является обладательницей практически неотразимой цены, из-за которой стоит задуматься, куда и как теперь "спихнуть" произведённые бензиновые и дизельные авто. Конечно, это не произойдет так скоро, и двигатели внутреннего сгорания не будут заменены завтра, но всё к этому идёт. Enyaq за 35 тысяч станет реальностью уже осенью, так как Škoda запускает производство "бюджетной" модели с электромотором 109 кВт и батареей 55 кВт∙ч. На таком автомобиле, при полной зарядке, можно будет проехать до 340 километров. Абсолютному большинству автомобилистов в повседневной жизни этого будет достаточно.

Škoda Enyaq ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Отвечая на риторический вопрос известного шеф-повара - "Что может быть лучше большого запаса продуктов?!", - лучше могут быть только две опции деления батареи. Клиенты Škoda это уже знают,

потому лишь немногие ждут версию 55 kWh. Небольшая часть определила самым подходящим для себя электромобиль среднего уровня с батареей 62 kWh с запасом хода 390 километров, большинство же выбрало модель с аккумулятором 82 kWh и запасом хода полтысячи километров.