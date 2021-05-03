Фото ⟩ В лесах Курземе найдено редкое свидетельство времен первого периода независимости Латвии

Историческое свидетельство находится недалеко от поселка Лубе.

Небольшой столбик высотой всего 30 см в такой серо-хмурый день не сразу был замечен, сообщает LVM.

"Я обратил внимание на столбик, потому что на нем был герб Латвийской Республики, что указывало на то, что колонна могла быть со времен первого периода независимости Латвии. Хотя во время лесных работ часто встречаются разные интересные вещи, такое историческое свидетельство я нахожу впервые", - говорит региональный планировщик LVM Ингус Блумбергс.

Найденный пограничный столбик будет передан в архив собраний Музея истории Латвийской железной дороги, где уже находится один такой экспонат.

"При строительстве железных дорог для этих нужд конфисковали землю. После Первой мировой войны Латвийская государственная железная дорога обозначила границы конфискованной земли пограничными столбиками, на которых виден маленький герб Латвийской Республики. 5

После Второй мировой войны, восстанавливая железные дороги, большинство этих столбиков убрали. Однако есть несколько мест как у существующих, так и у бывших железнодорожных линий, где еще можно найти эти пограничные столбики", - объясняет Иева Петерсоне, директор Музея истории Латвийской железной дороги.

ФОТО: Latvijas valsts meži

LVM обслуживает 1,6 млн га лесных территорий, исторические свидетельства в этой области не редкость. Послевоенные боеприпасы и другие опасные предметы относительно часто находят в лесах Латвии, особенно в местах, где происходили бои или создавались окопы и опорные позиции.

LVM призывает не приближаться к опасным находкам и сообщить об этом в Государственную полицию. В свою очередь, поиск сокрытых ценностей в государственных лесах запрещен, за исключением археологических исследований, которые проводятся с разрешения Управления национального культурного наследия.