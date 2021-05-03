Коронавирус в мире: ЕС готов открыть внешние границы, более 400 тыс. заболевших в Индии

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших по всему миру с начала пандемии составляет почти 153 млн человек, умерших - 3,2 млн. Ежедневное число новых заболевших бьет рекорды уже больше недели - свыше 800 тыс. случаев в сутки.

Почти половина этого показателя приходится на Индию, где в минувшую субботу (последние доступные данные) были выявлены почти 402 тыс. инфицированных. Всего заболевших в стране уже почти 20 млн, умерли 219 тысяч. Однако эксперты уверены, что эти данные не соответствуют действительности, так как статистика ведется в основном только среди пациентов, попавших в поле зрения медиков, а тысячи в Индии умирают, так и не получив медицинской помощи.

На этом фоне партия премьер-министра Нарендры Моди проиграла выборы в ключевом штате Западная Бенгалия.

Глава крупнейшего в мире производителя вакцины, индийского института Serum, Адар Пунавала обвинил правительство Нарендры Моди в том, что в Индии катастрофически не хватает препаратов для вакцинации собственного населения.

В интервью британской Financial Times Пунавала сказал, что его институт не получал от индийских властей заявок на сколь-нибудь крупные партии доз вакцины вплоть до марта, когда страну уже накрыла вторая волна заболеваемости.

Правительство Нарендры Моди теряет популярность в стране из-за ситуации с пандемией. Моди обвиняют в халатном отношении к кампании вакцинации ФОТО: Getty Images

По его словам, до тех пор был заказан лишь 21 миллион доз, что в соотношении с численностью населения крайне мало. Эксперт говорит, что нехватка вакцины продолжится до июня, когда запланировано значительное увеличение объемов производства до 100 миллионов доз в месяц. Также институт Serum, производящий основной объем преперата AstraZeneca, намерен расширить экспорт в другие страны.

Европа возвращается к жизни

В понедельник Еврокомиссия вынесла на рассмотрение вопрос об открытии внешних границ ЕС. Предлагается разрешить въезд туристам, прошедшим полную вакцинацию одним из преператов, одобренных на территории блока. Будет также приниматься во внимание ковид-статистика в стране вылета.

Правительство Франции объявило о долгожданных послаблениях, хотя статистика заболеваемости в стране все еще высокая ФОТО: Getty Images

С понедельника во Франции школьники всех возрастов вернулись за парты. Власти приступили к поэтапному выходу из третьего общенационального локдауна. Жителям страны теперь можно уезжать от мест проживания на 10 и более километров. Позднее в мае правительство планирует сократить длительность комендантского часа, он будет начинаться в 9 часов вечера вместо 7.

Готовятся вернуться к работе открытые террасы кафе и ресторанов. Болельщики скоро смогут посещать спортивные мероприятия.

В данный момент заболеваемость во Франции составляет около 25 тыс. человек в сутки. Это один из худших показателей в Европе, но власти признают, что люди устали от ограничений.

Британия постепенно возвращается к привычному ритму жизни. С понедельника жесткий локдаун снят в Уэльсе. Жители королевства уже задумываются о летнем отпуске ФОТО: Getty Images