Вт, 4.05.2021
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Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Видеорепортаж ⟩ В скандально прославившейся эстонской деревне царит гробовая тишина: куда делись все люди?

Если до 2014 года об эстонской деревне Вао мало кто знал, то после открытия там центра для беженцев люди внезапно стали очень даже осведомлены о жизни этой деревни. Прибытие беженцев в столь маленькое местечко вызвало у местных жителей серьезное недовольство, которое они не побоялись проявить. Портал Elu24 отправился разузнать, какая обстановка царит в деревне Вао сейчас, годы спустя.

Деревня Вао находится в волости Вяйке-Маарья уезда Ляэне-Вирумаа. По состоянию на январь 2020 года в ней проживают 274 человека. В надежде поговорить с этими людьми съемочная группа Elu24 в будний день поехала из Таллинна в деревню Вао, пишет Rus.Postimees.

Однако, к большому удивлению, в деревне царила полная тишина, как будто там никто не живет, кроме щебечущих птиц и котов, которые сразу пришли подружиться.

В Вао, например, есть неплохая игровая площадка, но на ней не было ни одного ребенка. Поначалу съемочной группе не удавалось встретить на улицах ни одного человека, но в итоге на глаза все же попался мужчина средних лет, который рассказал, что по выходным в деревне отнюдь не так тихо.

Раньше в Вао бывали и туристы, интерес для которых представляла башня средневековой крепости, но сейчас и здесь по понятным причинам царит тишина.

Никаких признаков жизни не замечено и возле сельского магазина. По словам продавщицы Анне, за день магазин посещают от силы 20-30 человек.

Во всем населенном пункте в глаза бросились всего два приведенных в порядок дома: один из них - как раз центр размещения беженцев, а второй - дом призрения. Остальные дома пребывают в запустении.

Казалось, что мы очутились на съемках фильма ужасов, говорит репортер. Посмотрите видео, чтобы поближе познакомиться с нереальной пустотой, царящей в деревне Вао по вечерам в будние дни.

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