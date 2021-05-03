Фото ⟩ В Литве таможенники задержали военный грузовик из Беларуси

Как сказано в сообщении Таможенного управления Литвы, расследование началось после того, как специалисты Минобороны подтвердили, что военная машина внесена в список контролируемых товаров и для ее перевозки требуется специальная лицензия.

Таможенники отмечают, что компания, перевозившая грузовик, ранее пыталась перевезти такие автомобили без необходимых документов.

Как сообщает LRT, 26 апреля этого года литовские таможенники задержали на пограничном пункте Райгардас автомобиль КАМАЗ-43101, который также числится как военный. Транспортное средство перевозили через Литву без разрешения на транзит.