Вт, 4.05.2021
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Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Опасные гонки пьяного водителя BMW на заправке в Кекаве закончились в канаве

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

1 мая водитель BMW с 2,5 промилле алкоголя в организме пытался делать "солнышко" на территории автозаправки в Кекаве, однако в итоге оказался в канаве, сообщает передача Degpunktā.

Водитель BMW третьей серии на АЗС в Кекаве начал наворачивать круги и буйствовать.

Передача сообщает, что намерения водителя не смогла изменить даже работница заправки. Осознав, что молодой человек за рулем автомобиля опасен для окружающих, работники поспешили позвонить в полицию.

Делая "солнышко", водитель зацепил забор заправки и, выезжая с ее территории, не смог справиться с управлением своим BMW и заехал в канаву. Пытаясь избежать ответственности, водитель перелез на заднее сиденье, хотя находился в машине один.

Сотрудникам полиции сразу же стало ясно, что молодой человек сильно пьян - позднее в его выдохе было констатировано 2,5 промилле алкоголя. Кроме того выяснилось, что до этого он успел расстаться с правами. Эта поездка обойдется для него дорого, так как придется взять на себя ответственность за управление автомобилем в пьяном виде и покидание места происшествия, сообщает передача. Кроме того, предусмотрена ответственность и за агрессивную езду, которую зафиксировали камеры наблюдения заправки.

Начальник местной муниципальной полиции указал, что двадцатилетнему парню, возможно, даже повезло, что он не травмировал ни себя, ни кого-то из окружающих.

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