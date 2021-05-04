Опасные гонки пьяного водителя BMW на заправке в Кекаве закончились в канаве

Делая "солнышко", водитель зацепил забор заправки и, выезжая с ее территории, не смог справиться с управлением своим BMW и заехал в канаву. Пытаясь избежать ответственности, водитель перелез на заднее сиденье, хотя находился в машине один.

Сотрудникам полиции сразу же стало ясно, что молодой человек сильно пьян - позднее в его выдохе было констатировано 2,5 промилле алкоголя. Кроме того выяснилось, что до этого он успел расстаться с правами. Эта поездка обойдется для него дорого, так как придется взять на себя ответственность за управление автомобилем в пьяном виде и покидание места происшествия, сообщает передача. Кроме того, предусмотрена ответственность и за агрессивную езду, которую зафиксировали камеры наблюдения заправки.