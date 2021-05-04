Опасные гонки пьяного водителя BMW на заправке в Кекаве закончились в канаве

Водитель BMW третьей серии на АЗС в Кекаве начал наворачивать круги и буйствовать.
Передача сообщает, что намерения водителя не смогла изменить даже работница заправки. Осознав, что молодой человек за рулем автомобиля опасен для окружающих, работники поспешили позвонить в полицию.
Делая "солнышко", водитель зацепил забор заправки и, выезжая с ее территории, не смог справиться с управлением своим BMW и заехал в канаву. Пытаясь избежать ответственности, водитель перелез на заднее сиденье, хотя находился в машине один.
Сотрудникам полиции сразу же стало ясно, что молодой человек сильно пьян - позднее в его выдохе было констатировано 2,5 промилле алкоголя. Кроме того выяснилось, что до этого он успел расстаться с правами. Эта поездка обойдется для него дорого, так как придется взять на себя ответственность за управление автомобилем в пьяном виде и покидание места происшествия, сообщает передача. Кроме того, предусмотрена ответственность и за агрессивную езду, которую зафиксировали камеры наблюдения заправки.
Начальник местной муниципальной полиции указал, что двадцатилетнему парню, возможно, даже повезло, что он не травмировал ни себя, ни кого-то из окружающих.