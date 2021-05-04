В Литве подтверждено 1043 новых случая Covid-19, в Эстонии - 401

Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1043 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 573,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 251 450 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3976 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8024 смерти.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5387 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 401 тест (7,4%). Скончались пятеро человек, инфицированных Covid-19.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа - 196, в том числе 149 в Таллинне.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 366,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 8,1 процента.
За сутки установлены 29 новых случаев заболевания Covid-19, в госпитализации нуждаются 327 пациентов. Средний возраст госпитализированных пациентов 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 254, то есть 78 процентов.
За сутки введены 5757 доз вакцины, всего привит 341 979 человек, в том числе 128 762 получили обе дозы вакцины. Не менее одной дозы вакцины получили 62 процента людей старше 70 лет. Больше 60 процентов возрастной группы 70+ вакцинировано во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.