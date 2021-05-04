В Литве подтверждено 1043 новых случая Covid-19, в Эстонии - 401

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1043 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 573,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 251 450 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3976 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8024 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5387 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 401 тест (7,4%). Скончались пятеро человек, инфицированных Covid-19.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа - 196, в том числе 149 в Таллинне.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 366,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 8,1 процента.

За сутки установлены 29 новых случаев заболевания Covid-19, в госпитализации нуждаются 327 пациентов. Средний возраст госпитализированных пациентов 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 254, то есть 78 процентов.