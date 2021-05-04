Налоги на богатых. Как Запад собирается залечивать раны пандемии: бедность и неравенство

"Эта модель не работает", - сказал Байден и вспомнил, как Трамп снизил налоги на прибыль компаний в 2017 году.

"Вместо того, чтобы пустить сэкономленное на повышение зарплат, вложить в развитие и новые технологии, корпорации распихали деньги по карманам своих руководителей. Пришла пандемия - и стало только хуже. Двадцать миллионов американцев, рабочий и средний класс, лишились работы. А за то же время состояние 650 миллиардеров выросло на 1 трлн долларов", - заявил Байден.

В беднейших районах американского Балтимора о социальном равенстве можно не заикаться ФОТО: AFP

Несмотря на риторику, предложения Байдена далеки от социализма, которым не смог запугать его избирателей Трамп в ноябре.

Президент-демократ просит конгресс вернуть налог на богатых туда, где он был при Буше-младшем, и уверяет, что повышение затронет доли процента населения. А предложенное увеличение налога на прибыль компаний не компенсирует его снижения при Трампе - он все равно будет ниже, чем последние 40 с лишним лет.

Собранные таким образом деньги Байден предлагает пустить на финансирование нового плана поддержки американских семей стоимостью 1,8 трлн долларов. Он обещает укрепление социального государства, бесплатные детские сады и колледжи, льготную медицину - все ради повышения доходов беднейшей части населения и вовлечения людей в экономику для возврата к прежним темпам прироста национального богатства.

Однако президент лишь предлагает; законы пишет конгресс. На это уйдет не один месяц, и в процессе план непременно окажется скромнее, если вообще пройдет законодателей.

Барак Обама уже пробовал - ровно 10 лет назад, в апреле 2011 года. Не вышло.

У Байдена шансов больше, потому что демократы контролируют обе палаты конгресса. Однако перевес у них микроскопический, и часть сенаторов-демократов от штатов вроде Калифорнии, где живут обеспеченные сторонники Демократической партии, будет резко против повышения налогов на своих избирателей.

Платить сейчас или расплачиваться позже

Подтолкнуть политиков к радикальным переменам способны мрачные предупреждения экономистов. Они взывают не к состраданию и альтруизму, а к более знакомому элитам чувству самосохранения.

Пандемии усиливают перекосы в обществе и чреваты социальными потрясениями, при которых не только дальнейшее накопление, но и сохранение капитала проблематично, напоминают ученые.

Марш против бедности во французской Тулузе в декабре 2020 года ФОТО: Getty Images

"Люди, пострадавшие от пандемии, скорее будут требовать от властей политики, направленной на перераспределение богатства. Если к ним не прислушаются, они могут разочароваться и потерять доверие к власти", - пишут экономисты МВФ.

"Точно так же, если по окончании кризиса у населения сложится впечатление, что господдержка в основном досталась богатым и крупному бизнесу, а не тем, кто страдал и жертвовал собой, тогда возникнет риск политического недовольства или даже массовых волнений", - предупреждают они.

Их выводы подкреплены свежим исследованием, которое обнаружило связь между эпидемиями и акциями гражданского неповиновения в 130 странах. Авторы оговариваются, что речь идет о долгосрочных последствиях, поскольку во время и сразу после эпидемии никто особо не выступает.

"Гуманитарные кризисы часто ведут к перебоям со связью и транспортом, что затрудняет организацию протестов. Более того, в трудные времена общество склонно к единству и солидарности. В некоторых случаях режимы пользуются кризисом для укрепления своей власти и подавления инакомыслия", - пишут авторы исследования.