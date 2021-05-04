Из Беларуси эмигрирует бизнес. Предпринимателей и компании с радостью принимают соседи

Соосновательница хаба Татьяна Маринич считает, что причина - в ее гражданской и политической позиции. Сама она уже покинула страну. В Минске стартап-хаб выселили из помещения и не дают работать. В результате Imaguru, который преследуют белорусские власти, сейчас рассматривает возможность переехать в Литву.
Как стало известно, Литва, вслед за Польшей, облегчит въезд сотрудникам компаний из Беларуси. Сейм Литвы принял в первом чтении пакет законодательных поправок, облегчающих переезд членов семей и сотрудников компаний из третьих стран, которые релоцируются в страну полностью или частично.
"В основном речь идет об инвесторах из Беларуси, многие из которых уже переехали: 42 компании уже запустили процесс [релокации], 33 компании еще рассматривают [возможность]", - сказала министр Аушрине Армонайте.
По информации пресс-службы литовского правительства, с августа прошлого года многие компании переехали в Литву из Беларуси, в том числе Epam Systems, Wargaming, Coherent Solutions, Godel Technologies и другие.
Напомним, судя по первым итогам работы польской программы релокации Poland.Business Harbour, белорусы и их семьи получили почти 9 тысяч виз.
К слову, 3 мая президент Литвы Гитанас Науседа упомянул Беларусь в речи в польском парламенте по поводу 230-летия первой европейской конституции в Речи Посполитой.
"Наш долг - сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии, - сказал Науседа. - В прошлом они принадлежали к общей семье европейских стран, и я верю, что так будет и в будущем".