Вт, 4.05.2021
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Из Беларуси эмигрирует бизнес. Предпринимателей и компании с радостью принимают соседи

Хаб Imaguru готовится перебраться в Литву​ ФОТО: Pixabay

После семи лет работы в Беларуси закрывается минский стартап-хаб Imaguru, где, среди прочего, родилось нашумевшее селфи-приложение MSQRD, купленное Facebook, а также известная IT-компания PandaDoc, чей менеджер до сих пор в СИЗО КГБ.

Соосновательница хаба Татьяна Маринич считает, что причина - в ее гражданской и политической позиции. Сама она уже покинула страну. В Минске стартап-хаб выселили из помещения и не дают работать. В результате Imaguru, который преследуют белорусские власти, сейчас рассматривает возможность переехать в Литву.

Как стало известно, Литва, вслед за Польшей, облегчит въезд сотрудникам компаний из Беларуси. Сейм Литвы принял в первом чтении пакет законодательных поправок, облегчающих переезд членов семей и сотрудников компаний из третьих стран, которые релоцируются в страну полностью или частично.

"В основном речь идет об инвесторах из Беларуси, многие из которых уже переехали: 42 компании уже запустили процесс [релокации], 33 компании еще рассматривают [возможность]", - сказала министр Аушрине Армонайте.

По информации пресс-службы литовского правительства, с августа прошлого года многие компании переехали в Литву из Беларуси, в том числе Epam Systems, Wargaming, Coherent Solutions, Godel Technologies и другие.

Напомним, судя по первым итогам работы польской программы релокации Poland.Business Harbour, белорусы и их семьи получили почти 9 тысяч виз.

К слову, 3 мая президент Литвы Гитанас Науседа упомянул Беларусь в речи в польском парламенте по поводу 230-летия первой европейской конституции в Речи Посполитой.

"Наш долг - сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии, - сказал Науседа. - В прошлом они принадлежали к общей семье европейских стран, и я верю, что так будет и в будущем".

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