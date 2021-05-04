Линкайтс за год на посту министра заработал более 70 000 евро

Министр также получил 8474 евро от продажи акций Olainfarm на фондовой бирже, которые выплатил банк Swedbank в качестве поставщика услуг по операциям с ценными бумагами, 1800 евро от Мадары Ширини, 396 евро в виде дивидендов, а также 300 евро страхового возмещения от страховой компании Balta.

Также в прошлом году Линкайтс получил 83 евро за переплату подоходного налога с населения и 6 евро процентов от SEB banka и Swedbank.

Линкайтс владеет акциями предприятия Ditton pievadķēžu rūpnīca общей номинальной стоимостью 4900 евро, акциями Rīgas kuģu būvētava общей номинальной стоимостью 2497 евро, акциями Tallink Grupp общей номинальной стоимостью 1200 евро, акциями Tallinn Kaubamaja Grupp общей номинальной стоимость 500 евро, акциями Nokia общей номинальной стоимостью 150 евро, акциями Kone общей номинальной стоимостью 75 евро и акциями Continental общей номинальной стоимостью 51 евро.

В конце прошлого года общая сумма сбережений министра сообщения в банках SEB banka и Swedbank составила 50 027 евро. Сбережений наличными деньгами Линкайтс в декларации не указал.

Линкайтсу принадлежит две квартиры в Риге и автомобиль Mazda 6 2011 года выпуска.