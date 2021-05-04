Вт, 4.05.2021
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Лишенный лицензии известный белорусский адвокат Сергей Зикрацкий переехал в Вильнюс

ФОТО: b-g.by

В последние годы Сергей Зикрацкий был участником многих политических процессов. Он защищал портал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву, также до последнего Зикрайцкий был адвокатом сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов. Но 31 марта 2021 его лишили лицензии адвоката. И теперь Зикрацкий лишен, как он сам говорит, любимой профессии и бизнеса.

"За эти 8 лет я создал небольшой бизнес, который заплатил в бюджет Беларуси несколько десятков тысяч евро только прямых налогов. Можно было бы прибавить к этой цифре еще выплаты в ФСЗН и подоходный налог на зарплату моих сотрудников, - пишет Сергей Зикрацкий. - За эти 8 лет через меня прошло 8 помощников, которых я брал со студенческой скамьи или сразу после окончания ВУЗа. И я горжусь, что дал этим людям понимание юридической профессии и умение не только читать законы, но и применять их на практике".

"Должен ли я негодовать и злиться на страну... Негодовать - да, злиться на страну - нет. Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в стране, делают конкретные люди. Я не могу злиться на Беларусь, а намерен продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске", - объяснил Сергей Зикрацкий и заявил, что переезжает, как он надеется - временно, в Литву.

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