Лишенный лицензии известный белорусский адвокат Сергей Зикрацкий переехал в Вильнюс

"За эти 8 лет я создал небольшой бизнес, который заплатил в бюджет Беларуси несколько десятков тысяч евро только прямых налогов. Можно было бы прибавить к этой цифре еще выплаты в ФСЗН и подоходный налог на зарплату моих сотрудников, - пишет Сергей Зикрацкий. - За эти 8 лет через меня прошло 8 помощников, которых я брал со студенческой скамьи или сразу после окончания ВУЗа. И я горжусь, что дал этим людям понимание юридической профессии и умение не только читать законы, но и применять их на практике".