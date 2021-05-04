Лишенный лицензии известный белорусский адвокат Сергей Зикрацкий переехал в Вильнюс
В последние годы Сергей Зикрацкий был участником многих политических процессов. Он защищал портал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву, также до последнего Зикрайцкий был адвокатом сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов. Но 31 марта 2021 его лишили лицензии адвоката. И теперь Зикрацкий лишен, как он сам говорит, любимой профессии и бизнеса.