"Иначе они не смогли бы жить полноценной жизнью": президент Латвии о нацменьшинствах

Отвечая на вопрос о газете о вакцинации от Covid-19, которую не планируется отдельно издавать на русском языке, Левитс сказал, что это очень странно, когда есть люди, которые 30 лет живут в стране, но не говорят на ее языке.

Левитс сослался на статистику, согласно которой

90% и больше представителей нацменьшинств владеют государственным языком. 8

"Потому что иначе они не смогли бы жить полноценной жизнью. Такая геттоизация недопустима", - подчеркнул президент.

Он признал, что в Латвии все еще есть "отдельные островки", где люди не владеют госязыком, поэтому в порядке исключения такую газету можно было бы издать.

Как ранее сообщила представитель проекта вакцинации Иева Стуре, информационная газета о вакцинации от Covid-19 будет распространяться по почте с середины мая, но только на латышском языке, так как в соответствии с указаниями Центра госязыка газета может быть предложена на русском языке только в том случае, если человек выразил такое желание.

"Мы не можем готовить издание на двух языках. Мы можем распространять газету на латышском языке, указав ссылку, где ее можно прочитать на русском языке", - сказала Стуре.

Этот запрет стал одной из причин, чтобы рассматривать вопрос о необходимости газеты как таковой, так как бюро проекта вакцинации рассчитывало распространять ее и на русском языке.