Ср, 5.05.2021
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Жозе Моуринью нашёл новый клуб

Жозе Моуринью ФОТО: Reuters/ScanPix

Португальский специалист Жозе Моуринью возглавит итальянскую "Рому". Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"Клуб рад сообщить, что достигнута договорённость с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона-2021/2022", - говорится в сообщении "Ромы" в Instagram.

Моуринью подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2024 года. На посту главного тренера команды португалец сменит Паулу Фонсеку, который покинет клуб по окончании сезона.

"После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций "Ромы". Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы. Невероятная страсть болельщиков "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, "Рома"!", - приводит слова Моуринью пресс-служба итальянской команды.

Последним местом работы Жозе Моуринью был лондонский "Тоттенхэм", который 19 апреля сообщил об отставке португальца. До этого Моуринью работал в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реале", "Интере", "Порту", "Униан Лейрии" и "Бенфике".

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