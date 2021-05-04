Жозе Моуринью нашёл новый клуб
Португальский специалист Жозе Моуринью возглавит итальянскую "Рому". Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Португальский специалист Жозе Моуринью возглавит итальянскую "Рому". Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
"Клуб рад сообщить, что достигнута договорённость с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона-2021/2022", - говорится в сообщении "Ромы" в Instagram.
Моуринью подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2024 года. На посту главного тренера команды португалец сменит Паулу Фонсеку, который покинет клуб по окончании сезона.
"После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций "Ромы". Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы. Невероятная страсть болельщиков "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, "Рома"!", - приводит слова Моуринью пресс-служба итальянской команды.
Последним местом работы Жозе Моуринью был лондонский "Тоттенхэм", который 19 апреля сообщил об отставке португальца. До этого Моуринью работал в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реале", "Интере", "Порту", "Униан Лейрии" и "Бенфике".