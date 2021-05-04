Жозе Моуринью нашёл новый клуб

"Клуб рад сообщить, что достигнута договорённость с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона-2021/2022", - говорится в сообщении "Ромы" в Instagram.

Моуринью подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2024 года. На посту главного тренера команды португалец сменит Паулу Фонсеку, который покинет клуб по окончании сезона.

"После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций "Ромы". Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы. Невероятная страсть болельщиков "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, "Рома"!", - приводит слова Моуринью пресс-служба итальянской команды.