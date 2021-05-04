Правительство России запретило... вывозить из страны гречку. Почему это?

Поручение вице-премьера в Минсельхозе связали с тем, что на внешних рынках на гречиху возник повышенный спрос, что, в свою очередь, может привести к росту цен на территории России. Как сообщает министерство, с 1 января по 30 марта этого года средняя цена на крупу выросла на 39% и составила 571,2 доллара за тонну.