Правительство России запретило... вывозить из страны гречку. Почему это?

В конце апреля вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил министерствам представить предложения по сокращению в этом году экспорта гречихи.
Поручение вице-премьера в Минсельхозе связали с тем, что на внешних рынках на гречиху возник повышенный спрос, что, в свою очередь, может привести к росту цен на территории России. Как сообщает министерство, с 1 января по 30 марта этого года средняя цена на крупу выросла на 39% и составила 571,2 доллара за тонну.
В конце апреля издание "Ведомости" сообщили, что продуктовые сети России, а также поставщики обсуждают возможность повысить закупочные цены на различные крупы, в том числе и на гречку.