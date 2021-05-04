Последняя информация о новых случаях коронавируса в Латвии

В Алуксненском самоуправлении зарегистрировано 19 новых случаев, за последние две недели количество заболевших там увеличилось до 104. В Талсинском крае выявлено 18 новых случаев заражения, за 14 дней количество заболевших увеличилось до 135.

В Прейльском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых инфицированных, по 12 - в Юрмальском и Огрском краях, в Лиепайском крае - 11, в Кекавском крае - 10, в Елгавском и Тукумском краях - по 9, в Бауске и Гулбенском самоуправлении - по 8, а в Вентспилсском и Марупском краях - по 7 пациентов. В других муниципалитетах ​​было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2688, Елгаве - 364, Даугавпилсе - 241, Лиепае - 215, Тукумском крае - 191, Огрском крае - 175, Юрмале - 168, Резекне - 152, в Талсинском крае - 135 жителей. В Наукшенском, Неретском, Руцавском и Вайнедском краях за последние две недели не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 427,4 случая.

В 46 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 20 муниципалитетах он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 населения за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, то наивысшие показатели имеют Яунпилс, Скрунда, Ропажи, Скривери, Алоя, Зилупе, Цибла, Адажи, Прейли, Ругайи, Озолниеки, Дурбе, Алуксне, Тукумс и Балвский края.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывающий на конкретное количество случаев.