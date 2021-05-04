Главное за 4 мая ⟩ Годовщина восстановления независимости, главный дизайнер Porsche из Агенскалнса и приближение жары

События дня:

Латвия отмечает 31-ю годовщину восстановления независимости. 4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". В этот день у здания парламента стояли тысячи людей, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.

"Иначе они не смогли бы жить полноценной жизнью": президент Латвии о нацменьшинствах. Это упущение со стороны государства, когда спустя 30 лет после восстановления независимости в Латвии все еще есть люди, не владеющие государственным языком, сказал президент Эгил Левитс. "Такая геттоизация недопустима", - подчеркнул он.

Анатолий Лапиньш - главный дизайнер Porsche из Агенскалнса. Знаете, кто такой Анатолий Лапиньш? За границей его знают как Анатоля Карла Лапина, - он провел свое детство в Агенскалнсе, а в годы войны с родителями сбежал в Германию. Там Лапиньш сделал первые шаги к работе своей мечты в сфере автомобильного дизайна, позднее он переехал в США, где в итоге почти на 20 лет стал главным дизайнером Porsche.

Участие в акции протеста дорого обошлось известной эстонской виолончелистке. После 11 апреля в интернете подобно лесному пожару начало распространяться видео, снятое на площади Вабадузе в Таллинне, на котором Сильвия совершенно выходит из себя. Именно из-за этого видео жизнь Сильвии внезапно перевернулась: организатор концертов отменил ее давно запланированный летний тур, а симфонический оркестр ERSO и вовсе расторг с ней контракт.

На следующей неделе возможна жара до +28 градусов. На этой неделе температура воздуха существенно не изменится, и еще в ночь на воскресенье возможны сильные заморозки. Однако, начиная с 10 мая, наступит потепление - температура превысит +20 градусов, а местами может подняться и выше.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 425 новых случаев Covid-19, скончались пять человек. Доля положительных тестов составила 7,7%, в больницах находятся 666 пациентов. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 427,4 случая.

"Этого не должно быть": президент о решении Сейма смягчить некоторые ограничения. Решение Сейма разрешить работу кафе с террасами, игнорируя решение правительства, было парламентской случайностью, заявил президент Эгил Левитс.

На manavakcina.lv доступно около 14 000 свободных мест на вакцинацию. Невозможно точно назвать конкретное число, но главное, по словам представителя проекта вакцинации - то, что есть свободные места, и их количество будет только расти.

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