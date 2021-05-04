ВИДЕО ⟩ Панарин выбыл до конца сезона после массовой драки

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал на своём льду "Вашингтон Кэпиталз". Матч завершился победой гостей со счётом 6:3, но запомнился он в первую очередь массовой дракой в середине второго периода.

Инцидент произошёл у ворот "Вашингтона". Сначала Том Уилсон ударил кулаком лежавшего на льду Павла Бучневича, а затем к драке подключились их партнёры по командам, в том числе Панарин.

Во время драки Уилсон бросил Панарина на лёд, предварительно схватив его за волосы и потащив за собой.

При помощи судей и множества одноклубников дерущихся наконец разняли, а все задействованные игроки получили штрафы. Правда, после потасовки Панарин так и не появился на льду.

Позже появилась информация, что нападающий "Вашингтона" Том Уилсон оштрафован на 5 тысяч долларов - это максимально допустимая сумма, согласно регламенту, сообщает в Twitter Департамент НХЛ по безопасности хоккеистов.

Это решение негативно оценили многие североамериканские журналисты, которые посчитали, что наказание для Уилсона слишком мягкое. Некоторые из журналистов даже предлагали исключить форварда "Вашингтона" из НХЛ.

Что касается Панарина, то главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн подтвердил, что форвард больше не сыграет в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Панарин пропустит последние три матча своей команды, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф.