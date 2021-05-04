Матч состоялся на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершился победой английской команды со счётом 2:0. Первая встреча команд, которая состоялась в Париже, также завершилась победой "Сити" - 2:1.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Рияд Марез, который замкнул передачу Кевина Де Брёйне, а на 63-й минуте алжирский футболист удвоил преимущество англичан, записав на свой счёт дубль. Французская команда за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

Отметим также, что на 69-й минуте полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария получил красную карточку за неспортивное поведение. Сначала аргентинец отмахнулся от Фернандиньо, а потом умышленно наступил ему на ногу.

Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Добавим, что "Манчестер Сити" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы это третий выход в финал турнира в тренерской карьере. Ранее испанец дважды выводил в финал "Барселону" (2009, 2011) и оба раза добивался победы.