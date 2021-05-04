"Манчестер Сити" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов
Во вторник, 5 мая, состоялся ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором английский "Манчестер Сити" принимал французский "ПСЖ".
Во вторник, 5 мая, состоялся ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором английский "Манчестер Сити" принимал французский "ПСЖ".
Матч состоялся на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершился победой английской команды со счётом 2:0. Первая встреча команд, которая состоялась в Париже, также завершилась победой "Сити" - 2:1.
Счёт в матче на 11-й минуте открыл Рияд Марез, который замкнул передачу Кевина Де Брёйне, а на 63-й минуте алжирский футболист удвоил преимущество англичан, записав на свой счёт дубль. Французская команда за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.
Отметим также, что на 69-й минуте полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария получил красную карточку за неспортивное поведение. Сначала аргентинец отмахнулся от Фернандиньо, а потом умышленно наступил ему на ногу.
Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Добавим, что "Манчестер Сити" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.
Для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы это третий выход в финал турнира в тренерской карьере. Ранее испанец дважды выводил в финал "Барселону" (2009, 2011) и оба раза добивался победы.
Вторую путёвку в финал между собой разыграют мадридский "Реал" и лондонский "Челси", первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Второй поединок между этими командами состоится 5 мая в Лондоне.