ВИДЕО ⟩ В чемпионате Латвии по футболу сменился лидер

Валмиера - РФШ 0:1

"Валмиера" на своём поле потерпела первое поражение в сезоне и позволила РФШ возглавить турнирную таблицу чемпионата Латвии по футболу. Единственный гол в матче на 14-й минуте открыл Эмерсон, который после передачи Артура Зюзина отправил мяч в нижний угол ворот.

Рига - Вентспилс 3:0

Хет-трик Стефана Милошевича принёс "Риге" убедительную домашнюю победу над "Вентспилсом". Сербский нападающий отличился на 29-й, 55-й (с пенальти) и 62-й минутах. Благодаря этим голам серб возглавил гонку бомбардиров чемпионата Латвии - на его счету 8 точных ударов.

"Рига" могла забить и четыре мяча, но Марко Джуришич не смог реализовать 11-метровый удар. Что касается "Вентспилса", то для "жёлто-синих" это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Даугавпилс - Спартак 3:0

Матч на стадионе "Целтниекс" завершился уверенной победой "Даугавпилса", который сумел прервать серию из двух поражений подряд.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл Райвис Киршс, который с близкого расстояния поразил ворота "Спартака". На 79-й минуте Каспар Кокин удвоил преимущество хозяев, а окончательный счёт на 95-й минуте установил 17-летний Валерий Лизунов.

Метта - Лиепая 0:3

Главный сюрприз текущего сезона в лице рижской "Метты", похоже, по-тихоньку возвращается на привычные для себя позиции. Если на старте чемпионата подопечные Андриса Рихертса смогли удивить ничейными результатами с "Ригой", РФШ и "Валмиерой", то в последних двух матчах "Метта" потерпела поражения, пропустив за две игры восемь голов.

На этот раз "Метта" у себя дома уступила "Лиепае", которая вышла вперёд уже на 7-й минуте - счёт открыл Давис Икауниекс. На протяжении всего первого тайма "Лиепая" продолжала доминировать, но забить второй гол сумела лишь на 72-й минуте благодаря удару Артура Карашаускаса. Он же на 83-й минуте оформил дубль и установил окончательный счёт.

Турнирная таблица:

ФОТО: optibetvirsliga.com

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